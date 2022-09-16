x
Skip Navigation
Breaking News
More () »

Where former southern Idaho prep athletes are playing in fall 2022

Dozens of former Idaho prep athletes are competing across the country at the collegiate level. Use our comprehensive list to find where they are now playing.

Dani Allsop

AP

Published: 8:48 PM MDT September 16, 2022
Updated: 9:08 PM MDT September 16, 2022

BOISE, Idaho


The athletes listed are listed on their respective team's roster as of August 2022.

The list includes athletes from KTVB's viewing area, which stretches from Baker City and Vale in eastern Oregon to Challis and Burley to the west. Scroll down to find an image of KTVB's viewing area for reference.

For schools listed that say 'do not have 2022 roster,' a southern Idaho prep athlete was rostered in 2021, but no updated roster is currently available.

Scroll down for a comprehensive list of where recent Treasure Valley student-athletes are now playing at. Use the chapters tabs to select which state you want to look at.

If an athlete has transferred, or if we have missed an athlete, please email ktvbhss@ktvb.com.

Editor's Note: As more rosters become available, this article will be updated with the names of former Idaho high school athletes and their place of higher learning. Check back for updates.

Credit: KTVB

IDAHO

BOISE STATE

FOOTBALL

Jonah Dalmas (Rocky Mountain 2017)

Scott Matlock (Homedale 2018)

Ben Ford (Eagle 2021)

Tyler Crowe (Skyview 2019)

Chip Mitchell (Tri-Valley 2017)

George Tarlas (Borah 2017)

Jordan Erickson (Rocky Mountain 2021)

Ty Tanner (Rocky Mountain 2021)

John Ojukwu (Boise 2017)

Austin Bolt (Borah 2020)

Connor Riddle (Timberline 2018)

Taylor Marcum (Timberline 2022)

Ethan Mikita (Eagle 2022)

Justus Del Rio (Capital 2021)

Hunter Steacker (Rocky Mountain 2022)

Seth Knothe (Bishop Kelly 2022)

Austin Schultsmeier (Mountain View 2022)

SOCCER

Haley Apple (Timberline 2019)

Avery McBride (Mountain View 2022)

Ali Chatterton (Bishop Kelly 2021)

Payton Baratcart (Boise 2020)

Nadia Kincaid (Rocky Mountain 2022)

Macie Nelson (Borah 2018)

Sophie Drown (Eagle 2020)

Payton McBride (Borah 2018)

Hayden Wilsey (Timberline 2022)

Grace Pekovich (Centennial 2019)

Alexis Haws (Kuna 2020)

VOLLEYBALL

Annie Kaminski (Wood River 2019)

CROSS COUNTRY

Bella Brickner (Timberline 2021)

Ashley Lajocies (Eagle 2021)

Abby Stamper (Timberline 2022)

Caleb Stamper (Timberline 2020)

Trent Wigod (Rocky Mountain 2022)

UNIVERSITY OF IDAHO

FOOTBALL

Nick Romano (Rocky Mountain 2019)

Spencer Fisher (Homedale 2022)

Brett Tommasini (Eagle 2021)

Trais Higgins (Nampa 2022)

Jackson Beck (Mountain View 2022)

Greyson Harwood (Minico 2021)

Logan Harris (Centennial 2021)

Jacob Graves (Kuna 2022)

Jack Foster (Bishop Kelly 2022)

Kevin Eldridge (Mountain View 2020)

Jackson Mason (Rocky Mountain 2022)

Hayden Kincheloe (Homedale 2022)

VOLLEYBALL

Emmy Green (Mountain View 2022)

Christian Blake (Bishop Kelly 2021)

CROSS COUNTRY

Nathalia Campos (Rocky Mountain 2018)

Cruz Flores (Caldwell 2021)

IDAHO STATE UNIVERSITY

FOOTBALL

Quade Renfro (Horseshoe Bend 2021)

DJ Hagler (Middleton 2017)

Mason Harwood (Minico 2022)

Cortland Horton (Eagle 2021)

Mike Davis (Columbia 2018)

Jake McGinnis (Gooding 2021)

Kurtis Atkinson (Gooding 2022)

Justin Douglas (Rocky Mountain 2022)

Garrett McKenna (Mountain View 2022)

Gunnar Clark (Mountain Home 2022)

Joseph Berato (Filer 2022)

SOCCER

Kylee Atkins (Bishop Kelly 2017)

Kelsey Jargstorf (Rocky Mountain 2021)

Deborah Pond (Rocky Mountain 2021)

Peyton Dion (Columbia 2021)

Tryne Tamminge (Rocky Mountain 2022)

Mia Cartwright (Bishop Kelly 2021)

Chelsea Radicia (Rocky Mountain 2021)

VOLLEYBALL

Sidney Firth (Rocky Mountain 2021)

Taylor Burnham (Twin Falls 2018)

Rachael Driskell (Columbia 2019)

Kennedee Tracy (Burley 2019)

COLLEGE OF IDAHO

FOOTBALL

Keegan Croteau (Bishop Kelly 2021)

Andy Peters (Timberline 2020)

Caden Cobb (Kuna 2020)

Ryan Hibbs (Capital 2020)

Casey Cope (Vallivue 2022)

Ed Osterberger (Timberline 2019)

Cade Flint (Columbia 2019)

Ben Hruby (Bishop Kelly 2019)

Kaimana Nawahine (Rocky Mountain 2021)

Cash Cowdery (Middleton 2021)

Caden Young (Emmett 2021)

Jacob Batubenga (Borah 2019)

Cooper Leaf (Capital 2021)

Riley Lizama (Bishop Kelly 2020)

Colten Meyer (Horseshoe Bend 2022)

Allamar Alexander (Columbia 2020)

Zach Webb (Meridian 2021)

Devon Fox (Rocky Mountain 2020)

Jackson Stampfli (Eagle 2022)

Gavin Ozuna (Centennial 2021)

Dylan Martinez (Mountain View 2019)

Tanner Steele (Vale 2022)

Cody Nixon (Tri-Valley 2020)

Treyson Hoagland (Ridgevue 2021)

Tanner Leaf (Capital 2020)

Willie White (Homedale 2022)

Kobe Roberts (New Plymouth 2020)

Mikee Farrar (Horseshoe Bend 2020)

Jake Inouye (Bishop Kelly 2022)

Cody Walker (Wilder 2021)

Payton Hunter (Borah 2021)

Jayce French (Capital 2020)

Austin Shepherd (Ontario 2022)

Devon Long (Rocky Mountain 2020)

Alex Nixon (Mountain View 2022)

Tyler Barron (Meridian 2020)

Keagan McCoy (Capital 2018)

William Botch (Twin Falls 2022)

Marques McFadden II (Bishop Kelly 2022)

Camille Massaad (Mountain View 2019)

Garrett Rehberg (Bishop Kelly 2019)

Ryan Halford (Mountain View 2019)

Kevin Croft (Rocky Mountain 2021)

Joe Metzger (Borah 2021)

Norman Gonzalez (Wilder 2020)

Mason Kielty (Mountain View 2021)

Caden Wallace (Eagle 2021)

Tyler Halford (Mountain View 2022)

Warren Craig (Middleton 2020)

Alex Ojukwu (Boise 2020)

SOCCER

Drew Morris (Eagle 2020)

Kyler Terashima (Mountain View 2019)

Sawyer Luthy (Boise 2022)

Kristian Quiros (Rocky Mountain 2019)

Luke Jones (Eagle 2022)

J.J. Osuna (Vallivue 2021)

Baylor Eller (Vallivue 2021)

Dylan Bowes (Timberline 2020)

Grant Embree (Eagle 2021)

Koyote Zimmerman (Capital 2021)

Armando Tapia (Twin Falls 2020)

Lily Schlake (Rocky Mounain 2019)

Brynna Herridge (Rocky Mountain 2019)

Larissa Wegner (Rocky Mountain 2021)

Delaney Reed (Capital 2019)

Kylin Olsen (Greenleaf Friends 2020)

Hannah McFadden (Centennial 2019)

Natasja Davis (Kuna 2022)

Lizzy Gonzalez (Vallivue 2019)

Callie Baker (Mountain View 2020)

Cheyanne Rede (Centennial 2019)

Kyndra Lyons (Meridian 2022)

Kaitlyn Ramon (Rocky Mountain 2019)

McKenna Harris (Timberline 2022)

VOLLEYBALL

Analisa Hitchcock (Bishop Kelly 2021)

Clair Hodge (Twin Falls 2021)

Payton Elledge (Bishop Kelly 2020)

Emily Vandenberg (Wood River 2020)

Chanlar O'Neil (Fruitland 2022)

Katie Black (Boise)

Jade Warren (Horseshoe Bend 2020)

Chayla Slavin (Timberline 2021)

CROSS COUNTRY

Luke Ammirati (Boise 2021)

Hayden Bostrom (Timberline 2021)

Daniel Butler (Buhl 2020)

Brennen Donahue (Cole Valley Christian 2019)

Elias Everist (Rocky Mountain 2020)

Braden Heath (Rocky Mountain 2019)

Trajan Holtzen (Canyon Ridge 2019)

Cypress Wilson (Caldwell 2021)

Peyton Badger (Mountain View 2019)

Molly Connor (Bishop Kelly 2021)

Charlie Duff (Timberline 2020)

Sage Martin (Rocky Mountain 2020)

Isabel McGregor (Timberline 2021)

Abbey Shirts (Weiser (2019)

LEWIS-CLARK STATE COLLEGE

CROSS COUNTRY

Cooper Carlson (Mountain View 2021)

Alexander Fry (Mountain View 2022)

Trenton Johnson (Columbia 2022)

Connor May (Wood River 2021)

Clay Schumaker (Skyview 2022)

Grace Dixon (Greenleaf Friends 2022)

Kelsey Henry (Valley 2020)

Grace McCormick (Boise 2021)

VOLLEYBALL

Hallie Seaman (Capital 2020)

NORTHWEST NAZARENE UNIVERSITY

CROSS COUNTRY

Quincy Ellis (Borah 2021)

Brody Kembel (Middleton 2022)

Josh Lady (Nampa Christian 2022)

Chloe Edminston (Nampa 2021)

Olivia Klein (Cole Valley Christian 2021)

Alyssa Quinn (Rocky Mountain 2021)

Keelin Stewart (Cole Valley Christian 2022)

SOCCER

Raoul Barragan (Vallivue 2021)

Bailey Blancett (Eagle 2021)

Allison Wolf (Skyview 2021)

VOLLEYBALL

Helen Sullivan (Bishop Kelly 2021)

Anna Gable (Timberline 2018)

McKenzie Lee (Eagle 2018)

Natalie Sullivan (Bishop Kelly 2018)

Molly Anderson (Skyview 2021)

Olivia Wright (Skyview 2019)

Sarah Lyons (Rocky Mountain 2020)

Miya Koch (Centennial 2021)

McKaylee Becker (Skyview 2021)

COLLEGE OF SOUTHERN IDAHO

CROSS COUNTRY

Ashton Drage (Carey 2022)

Matthew Quiorz (Twin Falls 2022)

George Showers (Jerome 2021)

Cayden Tupper (Rocky Mountain 2022)

Jenny Bingham (Twin Falls 2022)

Sophia Burnett (Rocky Mountain 2022)

VOLLEYBALL

Hannah Zdenek (Canyon Ridge 2021)

Mercedez Pina (Canyon Ridge 2021)

Addison Fullmer (Twin Falls 2021)

Yale Spoja (Boise 2021)

NORTH IDAHO COLLEGE

SOCCER

Chris Torres (Centennial 2022)

Michael De La Torre (Canyon Ridge 2021)

Jai Solis (Centennial 2021)

Nestor Palacios (Jerome 2022)

Zoey Beebe (Canyon Ridge 2021)

Grace Mulcahy (Bishop Kelly 2021)

Faith George (Fruitland 2022)

Madison Murphy (Rocky Mountain 2022)

Hailey Murphy (Rocky Mountain 2022)

Emily Miller (Twin Falls 2022)

VOLLEYBALL

Kaytlynn Thompson (Mountain View 2022)

ALASKA

UNIVERSITY OF ALASKA ANCHORAGE

VOLLEYBALL

Emma Patterson (Boise 2021)

ARIZONA

ARIZONA STATE UNIVERSITY

CROSS COUNTRY

Brooke Roldan (Timberline 2021)

FOOTBALL

Max Clark (Capital 2022)

CALIFORNIA

STANFORD UNIVERSITY

FOOTBALL

Beau Nelson (Bishop Kelly 2020)

Donovan Jones (Eagle 2022)

SOCCER

Logan Smith (Boise 2022)

THE MASTERS UNIVERSITY

SOCCER

Caden Zierenberg (Rocky Mountain 2021)

Madison Smith (Kimberly 2022)

VOLLEYBALL

Brooke Scott (Eagle 2021)

Ellie Fraas (Cole Valley 2022)

GOLDEN WEST COLLEGE

FOOTBALL

Malakai Martinez (Meridian 2022)

Kross Antonnacchi (Meridian 2022)

Davis Thacker (Meridian 2022)

POINT LOMA NAZARENE UNIVERSITY

SOCCER

Cydney Ziegler (Mountain View 2022)

SANTA CLARA UNIVERSITY

CROSS COUNTRY

Nick Russell (Bishop Kelly 2019)

Josh Simboli (Timberline 2019)

CAL STATE SACRAMENTO

SOCCER

Isabella Vinsonhaler (Bishop Kelly 2020)

ORANGE COAST COLLEGE

SOCCER

Zoe Bacca (Wood River 2022)

UNIVERSITY OF SAN FRANSISCO

CROSS COUNTRY

Eve Jensen (Boise 2019)

BIOLA UNIVERSITY

CROSS COUNTRY

Britta Holmberg (Ambrose 2020)

UC DAVIS

FOOTBALL

Lan Larison (Vallivue 2020)

SANTA MONICA COLLEGE

VOLLEYBALL

Savannah Haislip (Mountain View 2021)

SAINT MARYS COLLEGE

CROSS COUNTRY

Anna Ranieri (Bishop Kelly 2021)

SOCCER

Brooke Christie (Timberline 2021)

SACRAMENTO STATE UNIVERSITY

CROSS COUNTRY

Kaleena Narus (Timberline 2022)

SOCCER

Isabelle Vinsonhaler (Bishop Kelly 2020)

COLORADO

UNIVERSITY OF NORTHERN COLORADO

FOOTBALL

Fisher Clements (Eagle 2022)

WESTERN COLORADO STATE UNIVERSITY

SOCCER

Ellie Kubena (Borah 2022)

COLORADO SCHOOL OF MINES

FOOTBALL

Luke Masters (Eagle 2019)

Garrett Lavin (Timberline 2022)

SOCCER

Afton Rasco (Timberline 2022)

COLORADO STATE UNIVERSITY-PUEBLO

CROSS COUNTRY

Ella Harris (Eagle 2021)

COLORADO CHRISTIAN UNIVERSITY

CROSS COUNTRY

Jason Caven (Cole Valley Christian 2021)

CONNECTICUT

COAST GUARD ACADEMY

SOCCER

Renae Sanchez (Vallivue 2019)

FLORIDA

PALM BEACH ATLANTIC UNIVERSITY

SOCCER

Sydney Cromwell (Bishop Kelly 2020)

FLORIDA SOUTHERN COLLEGE

WATER SKI

Sierra Klinchuch (Middleton 2022)

HAWAII

UNIVERSITY OF HAWAII

VOLLEYBALL

Kennedi Evans (Twin Falls 2018)

HAWAII PACIFIC UNIVERSITY

CROSS COUNTRY

Tyler Stoker (Bishop Kelly 2022)

ILLINOIS

TRINITY CHRISTIAN COLLEGE

SOCCER

Jade Maldonado (Centennnial 2020)

Samantha Wind (Kuna/Cole Valley Christian 2022)

Ellie Stoll (Rocky Mountain 2022)

OLIVET NAZARENE UNIVERSITY

FOOTBALL

Connor Howard (Cole Valley Christian 2019)

KNOX COLLEGE

SOCCER

Makenna Kuecks (Timberline 2019)

IOWA

DORDT COLLEGE

FOOTBALL

Carson Brown (Homedale 2019)

Dawson Lee (Cole Valley Christian 2022)

KANSAS

MIDAMERICA NAZARENE UNIVERSITY

SOCCER

Luis Martinez (Jerome 2020)

MAINE

BOWDOIN COLLEGE

SOCCER

Alan Casey (Rocky Mountain 2021)

MASSACHUSETTS

HARVARD

FOOTBALL

Matt Hudson (Eagle 2020)

MICHIGAN

UNIVERSITY OF MICHIGAN

FOOTBALL

Colton Loveland (Gooding 2022)

FINLANDIA UNIVERSITY

VOLLEYBALL

Ceana Floyd (Mountain Home 2022)

Emma Dekiewiet (Filer 2021)

MINNESOTA

CARLETON COLLEGE

SOCCER

Riley Gibson (Boise 2022)

UNIVERSITY OF MINNESOTA MORRIS

FOOTBALL

Garrett Elison (Jerome 2020)

Jake Packer (Borah 2022)

ST. OLAF UNIVERSITY

CROSS COUNTRY

Sofia Carlson (Boise 2021)

Katie Gebert (Boise 2020)

MISSOURI

UNIVERSITY OF MISSOURI

FOOTBALL

Connor Wood (Rocky Mountain 2017)

MONTANA

UNIVERSITY OF MONTANA

FOOTBALL

Joey Elwell (Mountain View 2020)

SOCCER

McKenzie Kilpatrick (Borah 2018)

MONTANA STATE UNIVERSITY

FOOTBALL

Sean Austin (Kuna 2021)

Zack Black (Rocky Mountain 2021)

VOLLEYBALL

Courtney Weatherby (Kuna 2021)

MONTANA STATE UNIVERSITY - BILLINGS

CROSS COUNTRY

Benjamin Ralston (Cole Valley Christian 2021)

SOCCER

Gabi Boice (Boise 2022)

VOLLEYBALL

Avary Spoja (Boise 2022)

CARROLL COLLEGE

FOOTBALL

Cameron Pruitt (Borah 2020)

Austin Bedke (Oakley 2019)

Max Lehman (Rocky Mountain 2021)

Rex Irby (Bishop Kelly 2019)

Jack England (Rocky Mountain 2021)

Joe Taylor (Rocky Mountain 2019)

Antonio Basterrechea (Kuna 2022)

Ty Henson (Eagle 2022)

Andrew Carter (Gooding 2019)

Luke Schabot (Centennial 2020)

Jake Walk (Capital 2019)

CROSS COUNTRY

Conner Bawden (Bishop Kelly 2020)

Sydney Lamb (Baker City 2022)

Gabby Rinker (Bishop Kelly 2022)

SOCCER

Blake Waldmann (Bishop Kelly 2021)

Jacob Dahl (Bishop Kelly 2022)

Zoie Koci (Borah 2020)

VOLLEYBALL

Olivia Desiley (Rocky Mountain 2022)

UNIVERSITY OF PROVIDENCE

SOCCER

Macee Cook (Kimberly 2022)

UNIVERSITY OF MONTANA WESTERN

FOOTBALL

Dace Jones (Oakley 2022)

Angel Navarette (Minico 2022)

Bryer Monson (Filer 2020)

VOLLEYBALL

Katy Wentz (Garden Valley 2022)

ROCKY MOUNTAIN COLLEGE

Isaiah Schlegel (Skyview 2018)

Camden Young (Skyview 2022)

Tanner Wilkerson (Emmett 2022)

Kyle Frazier (Rocky Mountain 2019)

TerRyck Pennington (Skyview 2022)

Colten Craig (Jerome 2022)

Charlie Mickelson (Skyview 2022)

Dallas Currin (Skyview 2022)

Dakota Sage (Gooding 2022)

CHEER

Kali Ashlock (Middleton 2022)

MONTANA TECH UNIVERSITY

FOOTBALL

Jake Standlee (Borah 2020)

Levi Parker (Bishop Kelly 2021)

Trayton Nelson (Idaho City 2021)

CROSS COUNTRY

Derek Schultz (Mountain Home 2022)

DAWSON COMMUNITY COLLEGE

VOLLEYBALL

Reece Fleming (Gooding 2022)

NEVADA

UNIVERSITY OF NEVADA

FOOTBALL

Louie Cresto (Canyon Ridge 2020)

SOCCER

Zona Kinnaman (Columbia 2018)

NEW HAMPSHIRE

DARTMOUTH COLLEGE

VOLLEYBALL

Karen Murphy (Skyview 2020)

NEW JERSEY

PRINCETON UNIVERSITY

CROSS COUNTRY

Maggie Liebich (Riverstone International 2020)

STEVEN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

VOLLEYBALL

Gabbi Roberts (Eagle 2022)

NEW YORK

BARD COLLEGE

VOLLEYBALL

Anna Skamser (North Star Charter 2020)

NORTH DAKOTA

UNIVERSITY OF MARY

CROSS COUNTRY

Guillermo Fregoso (Twin Falls 2020)

SOCCER

Mary Meeks (Rocky Mountain 2021)

OHIO

WRIGHT STATE UNIVERSITY

SOCCER

Ainsley Terada (Rocky Mountain 2021)

OKLAHOMA

OKLAHOMA PANHANDLE STATE UNIVERSITY

SOCCER

Oswaldo Sosa (Timberline 2021)

Issac Poole (Rocky Mountain 2021)

EAST CENTRAL UNIVERSITY

VOLLEYBALL

Shelby Veenstra (Twin Falls 2020)

OREGON

OREGON STATE UNIVERSITY

FOOTBALL

Brandon Kipper (Columbia 2017)

SOCCER

Keegan Oyler (Rocky Mountain 2021)

Kendra McDaniel (Boise 2021)

CROSS COUNTRY

Delia DeLeon (Nyssa 2019)

Jamie Hamlin (Boise 2022)

UNIVERSITY OF PORTLAND

Bre Norris (Boise 2021)

Violet Rademacher (Rocky Mountain 2022)

SOUTHERN OREGON UNIVERSITY

CROSS COUNTRY

Emma Baeth (Baker City 2022)

FOOTBALL

Hunter Geissler (Wood River 2021)

EASTERN OREGON UNIVERSITY

FOOTBALL

Hayden Brandon (Kuna 2019)

Brennen Hull (Eagle 2019)

Carson Bohning (Capital 2020)

Ethan Cutler (Eagle 2022)

Sosaia Raass (Mountain View 2022)

Brock White (Eagle 2022)

Ben Hyslop (Ridgevue 2019)

Canaan Bourcy (Fruitland 2019)

Clayton Bentz (McCall-Donnelly 2020)

Wyatt Dorsey (Homedale 2020)

Lucas Shepard (Capital 2020)

Benten Hall (Kuna 2020)

Sean Mendiola (Capital 2021)

Tanner Nett (Borah 2021)

Karson Brown (Vale 2018)

Mason Nichola (Middleton 2021)

Coleton Kesey (Vale 2020)

Jonah Lijewski-Blackham (Capital 2020)

Tanner Hamilton (Vale 2019)

Payton Talbot (Kuna 2022)

Beau Shields (Weiser 2021)

Marc Anthony Oribio (Emmett 2018)

CROSS COUNTRY

Justin Ash (Baker City 2021)

Thomas Ogden (Timberline 2022)

Robie Swanson (Timberline 2018)

Jonathan Wind (Rocky Mountain 2020)

Emma Hollon (Tri-Valley 2021)

Lauryn Mitchell (Tri-Valley 2021)

SOCCER

Milton Hernandez (Minico 2022)

Ethan Cutler (Eagle 2022)

Kennady Flint (Columbia 2022)

Megan Gustafson (Timberline 2021)

Brooke Snyder (Mountain View 2021)

Emmy Williams (Middleton 2020)

Chloe Flynn (Borah 2021)

Cassidy Quick (Rocky Mountain 2019)

Madison Hicks (Twin Falls 2020)

VOLLEYBALL

Jessie White (Ridgevue 2019)

Preslee Jensen (Vale 2020)

CORBAN UNIVERSITY

SOCCER

Josie Brence (Middleton 2021)

Abbygail Furrow (Middleton 2020)

Asia Jackson (Mountain Home 2020)

Makali Nance (Jerome 2021)

BUSHNELL UNIVERSITY

SOCCER

Mackenzie Dazhan (Eagle 2022)

OREGON TECH

SOCCER

Brandon Donat (Borah 2020)

Olivia Kreiser (Mountain View 2020)

LINFIELD UNIVERSITY

FOOTBALL

Mason Kincheloe (Homedale 2019)

Travis Swanson (Wood River 2017)

SOCCER

Patrick Moes (Capital 2020)

McCall Bennion (Capital 2020)

Emma Sammartino (Eagle 2019)

VOLLEYBALL

Natalee Morse (Wood River 2021)

GEORGE FOX UNIVERSITY

FOOTBALL

Iradukunda Emery (Twin Falls 2021)

Brody Osen (Canyon Ridge 2021)

River Osen (Canyon Ridge 2020)

MULTNOMAH UNIVERSITY

VOLLEYBALL

Heather Wagner (Greenleaf Friends 2022)

WILLAMETTE UNIVERSITY

FOOTBALL

Nick Beswick-Seidl (Boise 2022)

VOLLEYBALL

Riley Cedergreen (Liberty Charter 2022)

WARNER PACIFIC UNIVERSITY

SOCCER

Nichloas Taugher (Bishop Kelly 2022)

Kai Flugel (Nampa 2019)

Alain Murhula (Timberline 2017)

Isaac Tarelo (Weiser 2019)

VOLLEYBALL

Katrina Fast (Baker City 2022)

WESTERN OREGON UNIVERSITY

FOOTBALL

Sam Rodenbaugh (Timberline 2021)

SOCCER

Julian Ramirez (Fruitland 2020)

PACIFIC UNIVERSITY

FOOTBALL

David Juarez (Fruitland 2022)

SOCCER

Gabriel Clement (Bishop Kelly 2021)

VOLLEYBALL

Lacy Churchfield (Baker City 2022)

CLARK COMMUNITY COLLEGE

SOCCER

Payton Childers (Vallivue 2021)

Daniel Bellman (Caldwell 2021)

Osmar Gomez (Vallivue 2022)

BLUE MOUNTAIN COMMUNITY COLLEGE

SOCCER

Geovanny Vega (Minico 2022)

Herman Dominguez (Minico 2022)

James McCaw (Ridgevue 2022)

Neva Broermann (Borah 2022)

Kirsten Jonas (Columbia 2022)

Isabella Osterman (Kimberly 2022)

VOLLEYBALL

Maysa Haws (Liberty Charter 2021)

Alli Alger (Filer 2022)

Madelline McClain (Borah 2021)

SOUTHWESTERN OREGON COMMUNITY COLLEGE

CROSS COUNTRY

Anna Crouse (Ridgevue 2022)

TREASURE VALLEY COMMUNITY COLLEGE

SOCCER

Javier Bustamente (Skyview 2021)

Richard Castillo Jr. (Mountain View 2020)

Miguel Gaxiola (Twin Falls 2022)

Krystian Clopton (Twin Falls 2022)

Marcos Tarelo (Weiser 2022)

Mathiew Siwatwa (Borah 2022)

Assish Tolangi (Capital 2022)

Dylan Lillywhite (Columbia 2022)

Eric Ayala (Emmett 2022)

Martin Bustamenta (Vallivue 2022)

Edgar Torres (Weiser 2022)

Marcelo Siwatwa (Borah 2022)

Horacio Guerero (Columbia 2022)

Diego Martin del Campo (Emmett 2022)

Mmunga Juma (Borah 2022)

Marlon Rodriguez (Kimberly 2022)

Alfonso Hernandez (Weiser 2022)

Jesus Hernandez (Ontario 2022)

Jesse Ayala (Emmett 2022)

Bradyn Ruggles (Middleton 2022)

Jose Rodriguez (Columbia 2022)

Rogelio Mireles Jr. (Ontario 2021)

Cesar Espinoza (Emmett 2022)

Edgar Negrete (Gooding 2022)

Joel Rojas (Burley 2022)

Luis Valiente (Minico 2022)

Itzel Torres (Borah 2022)

Emily Burns (Twin Falls 2021)

Paula Covarrubias (Ontario 2022)

Alondra Quezada (Buhl 2021)

Tiffany Nelson (Ontario 2021)

Janet Murillo (Jerome 2022)

Vanessa Reyes (Gooding 2022)

Alondra Tinoco (Ontario 2022)

Dylyn Davis (Middleton 2022)

Melissa Herrera (Fruitland 2022)

CROSS COUNTRY

Elena Fenn (Fruitland 2021)

Kiara Soto (Caldwell 2022)

Alexa Stetson (Middleton 2022)

VOLLEYBALL

Macey Buesher (Weiser 2021)

Lainey Keppler (Rimrock 2021)

Faith Burris (Eagle 2022)

McCall Maxfield (Emmett 2021)

Courtney Van Winkle (Vallivue 2021)

Sage McDaniel (Fruitland 2021)

Rachel Sanders (Vallivue 2021)

Ressa Whitworth (Middleton 2022)

Kylee Edwards (Meridian 2022)

CLACKAMAS COMMUNITY COLLEGE

VOLLEYBALL

Naomi Doman (Kuna 2022)

Brooklyn Johns (Nyssa 2022)

PENNSYLVANIA

CLARKS SUMMIT UNIVERSITY

SOCCER

Israel Segura (Rocky Mountain 2022)

LEHIGH UNIVERSITY

VOLLEYBALL

Megan Schulte (Timberline 2021)

SOUTH DAKOTA

SOUTH DAKOTA SCHOOL OF MINES

FOOTBALL

Leighton Blythe (Bishop Kelly 2021)

Jay Horning (Bishop Kelly 2021)

Henry Dryden (Boise 2021)

Colton Fleshman (Skyview 2022)

CROSS COUNTRY

Brett Flerchinger (Bishop Kelly 2019)

UNIVERSITY OF SIOUX FALLS

SOCCER

Alivia Tindall (Skyview 2022)

PRESENTATION COLLEGE

FOOTBALL

Anthony Bridges (Timberline 2022)

Teagen Severe (Twin Falls 2022)

VOLLEYBALL

Savannah Koga (Mountain View 2020)

TEXAS

NAVARRO COLLEGE

SOCCER

Amabel Avila (Burley 2022)

UTAH

UNIVERSITY OF UTAH

FOOTBALL

Gavin Nawahine (Rocky Mountain 2021)

SOCCER

Kasey Wardle (Rocky Mountain 2021)

Kylee Geis (Borah 2019)

VOLLEYBALL

Megan Yett (Nampa Christian 2018)

UTAH STATE UNIVERSITY

FOOTBALL

Quentin Riley (Meridian 2022)

CROSS COUNTRY

Karlee Christensen (Raft River 2021)

Kaybree Christensen (Raft River 2021)

Morgan French (Mountain View 2020)

Mattie Geddes (Twin Falls 2020)

Emma Hillam (Fruitland 2022)

Kari Taylor (Capital 2016)

VOLLEYBALL

Audrah Radford (Nampa 2022)

BYU

FOOTBALL

Dalton Riggs (Eagle 2020)

Austin Riggs (Eagle 2018)

VOLLEYBALL

Morgan Clinger (Bower) (Skyview 2019)

Whitney Bower (Skyview 2019)

Eden Bower (Skyview 2022)

SOCCER

Olivia Smith (Eagle 2019)

CROSS COUNTRY

Lexy Lowry (Halladay) (Mountain View 2020)

Lizzie Dildine (Eagle 2021)

WESTMINSTER COLLEGE

SOCCER

Armin Hasanovic (Borah 2020)

Justus Kjellander (Centennial 2018)

Chase Kluksdal (Boise 2022)

Roark Looney (Centennial/Renaissance 2021)

Zach Moss (Rocky Mountain 2021)

Luka Biggs (Boise 2022)

Madeline Colborn (Boise 2022)

CROSS COUNTRY

Saydi Anderson (Minico 2019)

Amanda Lee (Liberty Charter 2020)

VOLLEYBALL

Alexis Monson (Filer 2022)

WEBER STATE

FOOTBALL

Raoul Johnson (Bishop Kelly 2019)

Colter May (Minico 2021)

Garrett Beck (Rocky Mountain 2021)

George Barrera (Borah 2020)

Peter Knudson (McCall-Donnelly 2021)

Brayden Hamilton (Rocky Mountain 2021)

CROSS COUNTRY

Kami Withers (Twin Falls 2021)

VOLLEYBALL

Dani Richins (Nay) (Skyview 2018)

UTAH VALLEY UNIVERSITY

CROSS COUNTRY

Adrian Jones (Mountain View 2018)

SOCCER

Ahmed Ibrahimovic (Borah 2019)

VOLLEYBALL

Ke'ilani Sedrick (Skyview 2020)

UTAH TECH UNIVERSITY

CROSS COUNTRY

Alexia Corona (Ridgevue 2022)

SOCCER

Kearney Hoggan (Eagle 2020)

Myalia Carver (Rocky Mountain 2022)

VOLLEYBALL

Kate Hardy (Fruitland 2020)

SOUTHERN UTAH UNIVERSITY

VOLLEYBALL

Macy Short (Middleton 2020)

UTAH STATE UNIVERSITY EASTERN

VOLLEYBALL

Casidy Fried (Middleton 2022)

Mia Trotter (Mountain View 2022)

Katie Compas (Parma 2022)

SALT LAKE CITY COMMUNITY COLLEGE

SOCCER

Damian Aguello (Caldwell 2021)

VOLLEYBALL

Brenley Hensen (Twin Falls 2022)

SNOW COLLEGE

SOCCER

Madelyn McQueen (Twin Falls 2022)

VIRGINIA

SOUTHERN VIRGINIA UNIVERSITY

CROSS COUNTRY

Kamryn Meyer (Burley 2021)

WASHINGTON

UNIVERSITY OF WASHINGTON

FOOTBALL

Gaard Memmelaar (Middleton 2019)

CROSS COUNTRY

Nathan Green (Borah 2021)

GONZAGA UNIVERSITY

SOCCER

Lauren Elwer (Bishop Kelly 2019)

Kelsey Oyler (Rocky Mountain 2021)

CROSS COUNTRY

Brittney Hansen (Meridian 2020)

Rosina Machu (Boise 2021)

Sean Janecko (Timberline 2022)

EASTERN WASHINGTON UNIVERSITY

FOOTBALL

Derek Tommasini (Eagle 2020)

NORTHWEST COLLEGE

SOCCER

Elizabeth Moretti (Middleton 2018)

EVERGREEN STATE UNIVERSITY

SOCCER

Colin Hauser (Boise 2019)

VOLLEYBALL

Amaya Carter (Homedale 2019)

Sierra Wolff (Vallivue 2018)

PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY

FOOTBALL

Kaden Reimer (Capital 2021)

Alex Ritter (Baker City 2022)

SOCCER

Kayden Hulquist (Boise 2021)

VOLLEYBALL

Olivia Evaro (Boise 2022)

CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY

FOOTBALL

DeMonte Horton (Skyview 2019)

Aiden Whipple (Mountain View 2022)

SPOKANE COMMUNITY COLLEGE

SOCCER

Nickolas Caceres (Caldwell 2022)

Daniel Torres (Caldwell 2022)

Ernesto Hernandez (Caldwell 2022)

Koehn Kildow (Caldwell 2022)

Clayton Walton (Caldwell 2022)

Madison Tesnohlidek (Fruitland 2022)

Lizbeth Soto (Vallivue 2022)

Peyton Fox (Rocky Mountain 2022)

Gracie Schmitt (Middelton 2022)

Kaylee Gallegos (Meridian 2021)

Helene Pereda (Borah 2021)

VOLLEYBALL

Reagan Young (Nampa 2022)

EVERETT COMMUNITY COLLEGE

SOCCER

Kelsey Severa (Middleton 2022)

Paige Runcorn (Mountain View 2022)

Emily Morandi (Boise 2020)

COLUMBIA BASIN COLLEGE

SOCCER

Carlos Camacho (Borah 2022)

Jose Valenzuela (Jerome 2021)

Mervin Ruiz (Jerome 2020)

Slyver Schweiger (Borah 2020)

SHORELINE COMMUNITY COLLEGE

SOCCER

Maggie Kozlowski (Boise 2022)

PIERCE COMMUNITY COLLEGE

SOCCER

Manuel Lomeli (Skyview 2022)

VOLLEYBALL

Abby Draghici (Centennial 2022)

EDMONDS COMMUNITY COLLEGE

VOLLEYBALL

Madison Ogawa (Eagle 2022)

Tara Murphy (Eagle 2022)

LOWER COLUMBIA COMMUNITY COLLEGE

VOLLEYBALL

Alex Tinsley (Nampa Christian 2022)

Katy Cooper (Boise 2021)

OLYMPIC COLLEGE

VOLLEYBALL

Elle Ogata (Centennial 2021)

WYOMING

UNIVERSITY OF WYOMING

VOLLEYBALL

Skylar Erickson (Parma 2022)

CROSS COUNTRY

Ryker Holtzen (Canyon Ridge 2021)

CENTRAL WYOMING COMMUNITY COLLEGE

VOLLEYBALL

Paige Tolman (Ridgevue 2022)

Watch more Sports:

See all of our sports coverage in our YouTube playlist:

Related Articles

KTVB is now on Roku and Amazon Fire TVs. Download the apps today for live newscasts and video on demand.

Download the KTVB mobile app to get breaking news, weather and important stories at your fingertips.

Sign up for the Daily 7 newsletter: Your forecast. Your commute. Your news.

Before You Leave, Check This Out