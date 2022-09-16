Where former southern Idaho prep athletes are playing in fall 2022
Dozens of former Idaho prep athletes are competing across the country at the collegiate level. Use our comprehensive list to find where they are now playing.
AP
The athletes listed are listed on their respective team's roster as of August 2022.
The list includes athletes from KTVB's viewing area, which stretches from Baker City and Vale in eastern Oregon to Challis and Burley to the west. Scroll down to find an image of KTVB's viewing area for reference.
For schools listed that say 'do not have 2022 roster,' a southern Idaho prep athlete was rostered in 2021, but no updated roster is currently available.
Scroll down for a comprehensive list of where recent Treasure Valley student-athletes are now playing at. Use the chapters tabs to select which state you want to look at.
If an athlete has transferred, or if we have missed an athlete, please email ktvbhss@ktvb.com.
Editor's Note: As more rosters become available, this article will be updated with the names of former Idaho high school athletes and their place of higher learning. Check back for updates.
IDAHO:
BOISE STATE
FOOTBALL
SOCCER
VOLLEYBALL
CROSS COUNTRY
UNIVERSITY OF IDAHO
FOOTBALL
VOLLEYBALL
CROSS COUNTRY
IDAHO STATE UNIVERSITY
FOOTBALL
SOCCER
VOLLEYBALL
COLLEGE OF IDAHO
FOOTBALL
SOCCER
VOLLEYBALL
CROSS COUNTRY
LEWIS-CLARK STATE COLLEGE
CROSS COUNTRY
VOLLEYBALL
NORTHWEST NAZARENE UNIVERSITY
CROSS COUNTRY
SOCCER
VOLLEYBALL
COLLEGE OF SOUTHERN IDAHO
CROSS COUNTRY
VOLLEYBALL
NORTH IDAHO COLLEGE
SOCCER
VOLLEYBALL
ALASKA:
UNIVERSITY OF ALASKA ANCHORAGE
VOLLEYBALL
ARIZONA:
ARIZONA STATE UNIVERSITY
CROSS COUNTRY
FOOTBALL
CALIFORNIA:
STANFORD UNIVERSITY
FOOTBALL
SOCCER
THE MASTERS UNIVERSITY
SOCCER
VOLLEYBALL
GOLDEN WEST COLLEGE
FOOTBALL
POINT LOMA NAZARENE UNIVERSITY
SOCCER
SANTA CLARA UNIVERSITY
CROSS COUNTRY
CAL STATE SACRAMENTO
SOCCER
ORANGE COAST COLLEGE
SOCCER
UNIVERSITY OF SAN FRANSISCO
CROSS COUNTRY
BIOLA UNIVERSITY
CROSS COUNTRY
UC DAVIS
FOOTBALL
SANTA MONICA COLLEGE
VOLLEYBALL
SAINT MARYS COLLEGE
CROSS COUNTRY
SOCCER
SACRAMENTO STATE UNIVERSITY
CROSS COUNTRY
SOCCER
COLORADO:
UNIVERSITY OF NORTHERN COLORADO
FOOTBALL
WESTERN COLORADO STATE UNIVERSITY
SOCCER
COLORADO SCHOOL OF MINES
FOOTBALL
SOCCER
COLORADO STATE UNIVERSITY-PUEBLO
CROSS COUNTRY
COLORADO CHRISTIAN UNIVERSITY
CROSS COUNTRY
CONNECTICUT:
COAST GUARD ACADEMY
SOCCER
FLORIDA:
PALM BEACH ATLANTIC UNIVERSITY
SOCCER
FLORIDA SOUTHERN COLLEGE
WATER SKI
HAWAII:
UNIVERSITY OF HAWAII
VOLLEYBALL
HAWAII PACIFIC UNIVERSITY
CROSS COUNTRY
ILLINOIS:
TRINITY CHRISTIAN COLLEGE
SOCCER
OLIVET NAZARENE UNIVERSITY
FOOTBALL
KNOX COLLEGE
SOCCER
IOWA:
DORDT COLLEGE
FOOTBALL
KANSAS:
MIDAMERICA NAZARENE UNIVERSITY
SOCCER
MAINE:
BOWDOIN COLLEGE
SOCCER
MASSACHUSETTS:
HARVARD
FOOTBALL
MICHIGAN:
UNIVERSITY OF MICHIGAN
FOOTBALL
FINLANDIA UNIVERSITY
VOLLEYBALL
MINNESOTA:
CARLETON COLLEGE
SOCCER
UNIVERSITY OF MINNESOTA MORRIS
FOOTBALL
ST. OLAF UNIVERSITY
CROSS COUNTRY
MISSOURI:
UNIVERSITY OF MISSOURI
FOOTBALL
MONTANA:
UNIVERSITY OF MONTANA
FOOTBALL
SOCCER
MONTANA STATE UNIVERSITY
FOOTBALL
VOLLEYBALL
MONTANA STATE UNIVERSITY - BILLINGS
CROSS COUNTRY
SOCCER
VOLLEYBALL
CARROLL COLLEGE
FOOTBALL
CROSS COUNTRY
SOCCER
VOLLEYBALL
UNIVERSITY OF PROVIDENCE
SOCCER
UNIVERSITY OF MONTANA WESTERN
FOOTBALL
VOLLEYBALL
ROCKY MOUNTAIN COLLEGE
CHEER
MONTANA TECH UNIVERSITY
FOOTBALL
CROSS COUNTRY
DAWSON COMMUNITY COLLEGE
VOLLEYBALL
NEVADA:
UNIVERSITY OF NEVADA
FOOTBALL
SOCCER
NEW HAMPSHIRE:
DARTMOUTH COLLEGE
VOLLEYBALL
NEW JERSEY:
PRINCETON UNIVERSITY
CROSS COUNTRY
STEVEN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
VOLLEYBALL
NEW YORK:
BARD COLLEGE
VOLLEYBALL
NORTH DAKOTA:
UNIVERSITY OF MARY
CROSS COUNTRY
SOCCER
OHIO:
WRIGHT STATE UNIVERSITY
SOCCER
OKLAHOMA:
OKLAHOMA PANHANDLE STATE UNIVERSITY
SOCCER
EAST CENTRAL UNIVERSITY
VOLLEYBALL
OREGON:
OREGON STATE UNIVERSITY
FOOTBALL
SOCCER
CROSS COUNTRY
UNIVERSITY OF PORTLAND
SOUTHERN OREGON UNIVERSITY
CROSS COUNTRY
FOOTBALL
EASTERN OREGON UNIVERSITY
FOOTBALL
CROSS COUNTRY
SOCCER
VOLLEYBALL
CORBAN UNIVERSITY
SOCCER
BUSHNELL UNIVERSITY
SOCCER
OREGON TECH
SOCCER
LINFIELD UNIVERSITY
FOOTBALL
SOCCER
VOLLEYBALL
GEORGE FOX UNIVERSITY
FOOTBALL
MULTNOMAH UNIVERSITY
VOLLEYBALL
WILLAMETTE UNIVERSITY
FOOTBALL
VOLLEYBALL
WARNER PACIFIC UNIVERSITY
SOCCER
VOLLEYBALL
WESTERN OREGON UNIVERSITY
FOOTBALL
SOCCER
PACIFIC UNIVERSITY
FOOTBALL
SOCCER
VOLLEYBALL
CLARK COMMUNITY COLLEGE
SOCCER
BLUE MOUNTAIN COMMUNITY COLLEGE
SOCCER
VOLLEYBALL
SOUTHWESTERN OREGON COMMUNITY COLLEGE
CROSS COUNTRY
TREASURE VALLEY COMMUNITY COLLEGE
SOCCER
CROSS COUNTRY
VOLLEYBALL
CLACKAMAS COMMUNITY COLLEGE
VOLLEYBALL
PENNSYLVANIA:
CLARKS SUMMIT UNIVERSITY
SOCCER
LEHIGH UNIVERSITY
VOLLEYBALL
SOUTH DAKOTA:
SOUTH DAKOTA SCHOOL OF MINES
FOOTBALL
CROSS COUNTRY
UNIVERSITY OF SIOUX FALLS
SOCCER
PRESENTATION COLLEGE
FOOTBALL
VOLLEYBALL
TEXAS:
NAVARRO COLLEGE
SOCCER
UTAH:
UNIVERSITY OF UTAH
FOOTBALL
SOCCER
VOLLEYBALL
UTAH STATE UNIVERSITY
FOOTBALL
CROSS COUNTRY
VOLLEYBALL
BYU
FOOTBALL
VOLLEYBALL
SOCCER
CROSS COUNTRY
WESTMINSTER COLLEGE
SOCCER
CROSS COUNTRY
VOLLEYBALL
WEBER STATE
FOOTBALL
CROSS COUNTRY
VOLLEYBALL
UTAH VALLEY UNIVERSITY
CROSS COUNTRY
SOCCER
VOLLEYBALL
UTAH TECH UNIVERSITY
CROSS COUNTRY
SOCCER
VOLLEYBALL
SOUTHERN UTAH UNIVERSITY
VOLLEYBALL
UTAH STATE UNIVERSITY EASTERN
VOLLEYBALL
SALT LAKE CITY COMMUNITY COLLEGE
SOCCER
VOLLEYBALL
SNOW COLLEGE
SOCCER
VIRGINIA:
SOUTHERN VIRGINIA UNIVERSITY
CROSS COUNTRY
WASHINGTON:
UNIVERSITY OF WASHINGTON
FOOTBALL
CROSS COUNTRY
GONZAGA UNIVERSITY
SOCCER
CROSS COUNTRY
EASTERN WASHINGTON UNIVERSITY
FOOTBALL
NORTHWEST COLLEGE
SOCCER
EVERGREEN STATE UNIVERSITY
SOCCER
VOLLEYBALL
PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY
FOOTBALL
SOCCER
VOLLEYBALL
CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY
FOOTBALL
SPOKANE COMMUNITY COLLEGE
SOCCER
VOLLEYBALL
EVERETT COMMUNITY COLLEGE
SOCCER
COLUMBIA BASIN COLLEGE
SOCCER
SHORELINE COMMUNITY COLLEGE
SOCCER
PIERCE COMMUNITY COLLEGE
SOCCER
VOLLEYBALL
EDMONDS COMMUNITY COLLEGE
VOLLEYBALL
LOWER COLUMBIA COMMUNITY COLLEGE
VOLLEYBALL
OLYMPIC COLLEGE
VOLLEYBALL
WYOMING:
UNIVERSITY OF WYOMING
VOLLEYBALL
CROSS COUNTRY
CENTRAL WYOMING COMMUNITY COLLEGE
VOLLEYBALL
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