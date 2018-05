We'd love to see your photos! Tag us using #ktvbhss, or send them to ktvbhss@ktvb.com.

Mountain View Girls and Rocky Mountain Boys 2018 Track State Champions. pic.twitter.com/BY2ihmrRoP — Jason Warr (@Coach_Warr) May 20, 2018

State Track: Maverick Girls are the 2018 Track and Field Girls State Chanpions for th second consecutive year!! pic.twitter.com/oO4hGwKVNy — MVHS Mavericks (@mvmavericks) May 20, 2018

Valley boys track team repeats as 1A State Champions. Great job athletes and coaches! 🏆 #BleedBlue #IDHSAAState pic.twitter.com/03k5K9MZPM — Valley Vikings (@valleyviks) May 20, 2018

Your boys and girls teams are 2018 @IDHSAA State Track and Field Champions! Girls complete the #4peat! Boys complete the #3peat! #sweep #GoKnights pic.twitter.com/dP6p7aabLl — BK Track & Field (@BK_TracknField) May 19, 2018

BOYS

5A

100: Rocky Mountain senior Carter Kuhel (10.75)*

Air Force football signee Carter Kuehl wins the 5A boys 100 meter dash #KTVBhss pic.twitter.com/ihZGmngRnR — Will Hall (@WillHallKTVB) May 19, 2018

200: Rocky Mountain senior Carter Kuhel (21.81)*

400: Centennial senior Kobi Wantulok (48.70)

800: Timberline junior Caleb Stamper (1:52.60)

1600: Borah freshman Nathan Green (4:22.18)

Triple jump: Capital senior Jeff Mickelson (44-00)

110 hurdles: Rocky Mountain senior Zach Meyer (14.22)*

Zach Meyer of #RockyMountain wins the 5A boys 110 meter hurdles #KTVBhss pic.twitter.com/UO7QUaoRyn — Will Hall (@WillHallKTVB) May 19, 2018

Pole vault: Rocky Mountain senior Ryan Shearman (16-00)

4x100: Rocky Mountain (41.79 - new class record) - Carter Kuhel, Zach Meyer, Cayden Doyle, Mitchell Kees

4x200: Mountain View (1:27.78) - Mangus Hemingway, Ethan Brands, Hunter Braseth, Jaymon Barrus

4x200 State Champs!!! pic.twitter.com/g3dTOkNWer — Coach 9 Toe (@luv2board82) May 19, 2018

4x400: Centennial (3:23.52) - Alex Draper, Kobi Wantulok, Brian Birrell, Noah Rieth

4x800: Timberline (7:55.58) - Adam Frelly, Caleb Stamper, Robie Swanson, Jackson Busch

Shot put: Borah senior George Barrera (53-04)

Congrats to @kotjgeorge for winning State in the Shot Put. #BorahBoom pic.twitter.com/0IvYhfbzOK — Borah Lions Football (@BorahFootball) May 18, 2018

4A

100: Twin Falls senior Muamer Mujic (10.98)*

200: Twin Falls senior Muamer Mujic (21.99)*

400: Canyon Ridge senior Abdelgadir Mohamed (49.55)

1600: Bishop Kelly junior Nicholas Russell (4:20.86)

Nicholas Russell is your 2018 @IDHSAA State Track & Field 1600m Champion in a time of 4:20.86! #GoKnights pic.twitter.com/5J8XarUIrf — BK Track & Field (@BK_TracknField) May 19, 2018

3200: Bishop Kelly junior Nicholas Russell (9:36.25)

300 hurdles: Twin Falls junior Cyril Mahlke (39.47)

Congrats to Cy!! 300 meter hurdles 4A state Champion!! #idahoprep pic.twitter.com/2OLONYJ4lq — Troy Mahlke (@MahlksTroy) May 20, 2018

High jump: Canyon Ridge senior Anthony Garcia (6-06)

4x100: Bishop Kelly (42.94) - Rex Irby, Khalil Forehand, Ryan Tenn, Cameron Foley

Boys 4x100m team of RJ Tenn, Cameron Foley, Rex Irby, and Khalil Forehand are your 2018 @IDHSAA State Track & Field Championships in time of 42.94! #GoKnights pic.twitter.com/BbYil1JBO0 — BK Track & Field (@BK_TracknField) May 19, 2018

4x200: Bishop Kelly (1:29.16) - Khalil Forehand, Ryan Tenn, Cameron Foley, Troy Colleran

Boys 4x200m team of RJ Tenn, Cameron Foley, Troy Colleran, and Khalil Forehand are your 2018 @IDHSAA State Track and Field Champions in a new school record time of 1:29.16! #GoKnights pic.twitter.com/a8hD0mIHwB — BK Track & Field (@BK_TracknField) May 19, 2018

4x400: Canyon Ridge (3:26.46) - Michael Cabello, Abdelgadir Mohamed, Sagar Bhattarai, Trajan Holtzen

Discus: Canyon Ridge senior Brison Tilo (168-03)

3A

200: Weiser senior Jacen Smith (22.19)

400: Weiser senior Jacen Smith (49.31)

800: Weiser junior Rhett Kunz (1:57.69)

4x100: Kimberly (43.67) - Brett Bronson, Tyler Moerer, Carson Merrick, Blake Phillips

4x400: Kimberly (3:25.90) - Peyton Blair, Cade Doggett, Brett Bronson, Blake Phillips

Long jump: Kimberly sophomore Peyton Blair (22-08.50)

110 hurdles: Kimberly sophomore Peyton Blair (15.36)

300 hurdles: Kimberly sophomore Peyton Blair (38.31)

Discus: Kimberly senior Collin Glass (148-02)

Shot put: Kimberly senior Collin Glass (49-00.25)

2A

100: Nampa Christian senior Jacob Englar (11.14)

200: Declo junior Keegan Duncan (22.21)*

400: Declo junior Keegan Duncan (48.70)*

Pole vault: Nampa Christian senior Jacob Englar (15-00)*

1600 sprint medley: Cole Valley Christian (3:36.78) - Ben Arthur, Brady Frame, Nathanael Fehringer, Obadiyah Gee

4x100: Cole Valley Christian (43.34 - new class record) - Obadiyah Gee, Ben Arthur, Brady Frame, Roman Conder

4x200: Cole Valley Christian (1:30.11 - new class record) - Brady Frame, Ben Arthur, Obadiyah Gee, Roman Conder*

4x400: Cole Valley Christian (3:27.75) - Ben Arthur, Brady Frame, Nathanael Fehringer, Obadiyah Gee

Discus: New Plymouth senior Dallan Beus (144-04)

1A

400: Challis junior William Ashley (50.40)

800: Valley junior Adam Elorrieta (1:57.85)

1600: Valley senior Ben Christensen (4:28.55)

3200: Valley senior Ben Christensen (9:44.99)

4x400: Valley (3:30.46) - Jason Hardy, Ben Christensen, Adam Elorrieta, Jeremiah Schilz

Valley boys 4x400m team takes gold and breaks a 35 year old school record, team of Hardy, Schilz, Christensen, Elorrieta. #BleedBlue pic.twitter.com/JZO77vjK7Y — Valley Vikings (@valleyviks) May 20, 2018

Triple jump: North Star Charter junior Josh Nichols (44-11.00 - new class record)

High jump: Valley junior Adam Elorrieta (6-07.50 - new class record)

Pole vault: Tri-Valley junior Colt Uhlenkott (13-00)

1600 sprint medley: Valley (3:38.30 - new class record) - Adam Elorrieta, Julian Rocha, Alex Korom, Zane Mussmann

Shot put: Valley sophomore Collin Tvrdy (157-04)

GIRLS

5A

400: Kuna sophomore Autumn Kidd (57.45)*

Autumn Kidd of #Kuna wins the 5A girls 400 meter race #KTVBhss pic.twitter.com/GimUQnfh8r — Will Hall (@WillHallKTVB) May 19, 2018

800: Boise junior Maggie Liebich (2:11.26 - new state record)

1600: Boise junior Maggie Liebich (4:46.87 - new class record)

3200 - Mountain View sophomore Lexy Halladay (10:57.60)*

High jump: Mountain View senior Tori Sloan (5-08)

Long jump: Mountain View senior Tori Sloan (18-08.75)*

4th for Laurell and State Champ for @toriookillem pic.twitter.com/o4OeG7N0tm — Coach 9 Toe (@luv2board82) May 19, 2018

100 hurdles: Boise junior Linden Carter (14.95)

300 hurdles: Mountain View junior Melanie Marquis (43.51)

State champ for Mel in the 300 hurdles pic.twitter.com/imYBuDmzpz — Coach 9 Toe (@luv2board82) May 19, 2018

Pole vault: Rocky Mountain senior Taylen Langin (12-03)

4x100: Mountain View (48.22) - Tori Sloan, Asha Byrd, Jasmine Devers, Dalyce Davisson*

State Champs in the girls 4x100! pic.twitter.com/dv3w8Bwugs — Coach 9 Toe (@luv2board82) May 19, 2018

4x200: Centennial (1:42.39) - Ami Tia, Payton Anderson, Clarie Vaage, Emma Gingerich

4x400: Mountain View (3:55.06 - new class record) - Lizza Wallace, Lexy Halladay, Melanie Marquis, Makenna Schuler*

4x400 state champs and a new record! pic.twitter.com/yKdIl9qC1D — Coach 9 Toe (@luv2board82) May 19, 2018

4x800: Rocky Mountain (9:17.11) - Sage Martin, Callie Johnson, Laura Heywood, Nathalia Campos*

4A

100: Ridgevue junior Chloe Barylski (12:57)

200: Ridgevue junior Chloe Barylski (25.17)

1600: Twin Falls sophomore Mattalyn Geddes (5:02.19)

3200: Twin Falls sophomore Mattalyn Geddes (11:07.25)

Long jump: Bishop Kelly junior Aly Tekippe (17-04.75)

Triple jump: Twin Falls sophomore Sidnee Naerebout (37-10.50)

Pole Vault: Bishop Kelly junior Aly Tekippe (11-00)

100 hurdles: Bishop Kelly junior Amaia Van Tol (15:28)

Amaia Van Tol is your 2018 @IDHSAA State Track & Field 100m hurdles Champion in a time of 15.28! #GoKnights pic.twitter.com/rHo6X0CUli — BK Track & Field (@BK_TracknField) May 19, 2018

300 hurdles: Bishop Kelly junior Kelsi Ramakers (44.17)

Kelsi Ramakers is your @IDHSAA State Track & Field 300m Hurdle Champion in a huge PR time of 44.17! Lo Elwer places 2nd in a huge PR of 44.77! #GoKnights pic.twitter.com/x4wPfy9a3B — BK Track & Field (@BK_TracknField) May 19, 2018

4x100: Middleton (49.62) - Ashley Campbell, Emmy Williams, Sydney Clegg, Carlee Heindel

The girls 4x100 are your STATE CHAMPS!! Shattering the school record with a time of 49.63!! These girls are FAST! pic.twitter.com/8S0HfaRAeI — Middleton Track & Field (@MiddletonTnF) May 19, 2018

4x200: Bishop Kelly (1:42.68 - new class record) - Aly Tekippe, Kelsi Ramakers, Lauren Elwer, Mallory Knell*

Girls 4x200m team of Aly Tekippe, Kelsi Ramakers, Mallory Knell, and Lo Elwer are your 2018 @IDHSAA State Track & Field Champions in a new state record time of 1:42.68! #GoKnights pic.twitter.com/0Fn1dsYX9c — BK Track & Field (@BK_TracknField) May 19, 2018

Discus: Emmett freshman Lucy Yates (129-03)

3A

100: Buhl senior Carlee Finney (12.83)

200: Buhl senior Carlee Finney (26.32)

400: Kimberly sophomore Meg Walker (58.41)

800: Filer senior Mary-Kate Marshall (2:17.98)

1600: Gooding junior Keely Wolfe (5:26.48)

3200: Gooding junior Keely Wolfe (11:47.18)

Long jump: Filer senior Jailyn Gartner (17-07.25)

High jump: Parma junior Madison Jackson (5-04)

Pole vault: Gooding freshman Elliotte Stockham (10-06)

100 hurdles: Parma junior Madison Jackson (15.15)

300 hurdles: Parma junior Madison Jackson (45.49)

4x200: Buhl (1:47.47) - Katherine Jones, Carlee Finney, Anny Cardenas, America Jaramillo

4x400: Kimberly (4:01.70 - new class record) - Brinley Humphreys, Meg Walker, Annie Walker, Haily Young

2A

100: Melba junior Emma Clark (12.70)

200: Cole Valley Christian sophomore Brooke Weimer (25.08 - new class record)

400: Melba senior Kori Pentzer (58.50)

High jump: Declo senior Courtney Christopherson (5-02)

Triple jump: Melba junior Emma Clark (39-00)*

Long jump: Melba junior Emma Clark (18-01)

Pole vault: Melba junior Emma Clark (11-01)*

100 hurdles McCall-Donnelly sophomore Brynne Kundrick (15.18)

300 hurdles: McCall-Donnelly sophomore Brynne Kundrick (44.13 - new class record)

800 sprint medley: Cole Valley Christian (1:51.36) - Katie Reynolds, Brooke Weimer, Maddie Mallard, Anna Herman

Discus: McCall-Donnelly senior Brooke Robinson (127-02)

1A

1600: Raft River freshman Kaybree Christensen (5:26.40)

4x100: Murtaugh (52.35) - Stephanie Orozco, Juana Arevalo, Keisha Koch, Lisa Ambriz

4x400: Oakley (4:10.48 - new class record) - Blakely Payton, Keely Cranney, Rachael Mitton, Makinlee Cranney

Triple jump: Challis senior Keaton Kikuyama (34-05)

Pole vault: Liberty Charter senior Katelyn Gardner (10-00)

100 hurdles: Notus junior Kristin Carlin (15.59)*

