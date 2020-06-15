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BET Awards 2020: See the Full Nominations List

BET Awards 2020: See the Full Nominations List

The nominations for the 2020 BET Awards are in!

The news was announced on Monday, before the show kicks off virtually on June 28. The ceremony will be hosted by comedian and actress Amanda Seales, and feature performances from stars like Alicia Keys, Chloe X Halle, DaBaby, D Smoke, Jennifer Hudson, John Legend, Jonathan McReynolds, Kane Brown, Lil Wayne, Megan Thee Stallion, Roddy Ricch, SiR, Summer Walker, Usher and Wayne Brady.

Drake leads this year's pool with six nominations, including Best Male Hip Hop Artist and Video of the Year for "No Guidance" with Chris Brown. He's followed closely behind by Megan Thee Stallion and Roddy Ricch, who each received five nods.

See the full list of nominees below:

BEST FEMALE R&B/POP ARTIST

BEYONCÉ

H.E.R.

JHENE AIKO

KEHLANI

LIZZO

SUMMER WALKER

BEST MALE R&B/POP ARTIST

ANDERSON .PAAK

CHRIS BROWN

JACQUEES

KHALID

THE WEEKND

USHER

BEST GROUP

CHLOE X HALLE

CITY GIRLS

EARTHGANG

GRISELDA

JACKBOYS

MIGOS

BEST COLLABORATION

CHRIS BROWN FT. DRAKE - "NO GUIDANCE"

DJ KHALED FT. NIPSEY HUSSLE & JOHN LEGEND - "HIGHER"

FUTURE FT. DRAKE - "LIFE IS GOOD"

H.E.R. FT. YG - "SLIDE"

MEGAN THEE STALLION FT. NICKI MINAJ & TY DOLLA $IGN - "HOT GIRL SUMMER"

WALE FT. JEREMIH - "ON CHILL"

BEST MALE HIP HOP ARTIST

DABABY

DRAKE

FUTURE

LIL BABY

RODDY RICCH

TRAVIS SCOTT

BEST FEMALE HIP HOP ARTIST

CARDI B

DOJA CAT

LIZZO

MEGAN THEE STALLION

NICKI MINAJ

SAWEETIE

VIDEO OF THE YEAR

CHRIS BROWN FT. DRAKE - "NO GUIDANCE"

DABABY - "BOP"

DJ KHALED FT. NIPSEY HUSSLE & JOHN LEGEND - "HIGHER"

DOJA CAT - "SAY SO"

MEGAN THEE STALLION FT. NICKI MINAJ & TY DOLLA $IGN - "HOT GIRL SUMMER"

RODDY RICCH - "THE BOX"

VIDEO DIRECTOR OF THE YEAR

BENNY BOOM

COLE BENNETT

DAVE MEYERS

DIRECTOR X

EIF RIVERA

TEYANA "SPIKE TEE" TAYLOR

BEST NEW ARTIST

DANILEIGH

LIL NAS X

POP SMOKE

RODDY RICCH

SUMMER WALKERYBN CORDAE

ALBUM OF THE YEAR

CUZ I LOVE YOU - LIZZO

FEVER - MEGAN THEE STALLION

HOMECOMING: THE LIVE ALBUM - BEYONCÉ

I USED TO KNOW HER - H.E.R.

KIRK - DABABY

PLEASE EXCUSE ME FOR BEING ANTISOCIAL - RODDY RICCH

DR. BOBBY JONES BEST GOSPEL/INSPIRATIONAL AWARD

FRED HAMMOND - "ALRIGHT"

JOHN P. KEE FT. ZACARDI CORTEZ - "I MADE IT OUT"

KANYE WEST - "FOLLOW GOD"

KIRK FRANKLIN - "JUST FOR ME"

PJ MORTON FT. LE'ANDRIA JOHNSON & MARY MARY - "ALL IN HIS PLAN"

THE CLARK SISTERS - "VICTORY"

BEST ACTRESS

ANGELA BASSETT

CYNTHIA ERIVO

ISSA RAE

REGINA KING

TRACEE ELLIS ROSS

ZENDAYA

BEST ACTOR

BILLY PORTER

EDDIE MURPHY

FOREST WHITAKER

JAMIE FOXX

MICHAEL B. JORDAN

OMARI HARDWICK

YOUNGSTARS AWARD

ALEX HIBBERT

ASANTE BLACKK

JAHI DI’ALLO WINSTON

MARSAI MARTIN

MILES BROWN

STORM REID

BEST MOVIE

BAD BOYS FOR LIFE

DOLEMITE IS MY NAME

HARRIET

HOMECOMING: A FILM BY BEYONCÉ

JUST MERCY

QUEEN & SLIM

SPORTSWOMAN OF THE YEAR

AJEÉ WILSON

CLARESSA SHIELDS

COCO GAUFF

NAOMI OSAKA

SERENA WILLIAMS

SIMONE BILES

SPORTSMAN OF THE YEAR

GIANNIS ANTETOKOUNMPO

KAWHI LEONARD

LEBRON JAMES

ODELL BECKHAM JR.

PATRICK MAHOMES II

STEPHEN CURRY

BET HER AWARD

ALICIA KEYS - "UNDERDOG"

BEYONCÉ FT. BLUE IVY CARTER, WIZKID & SAINT JHN - "BROWN SKIN GIRL"

CIARA FT. LUPITA NYONG'O, ESTER DEAN, CITY GIRLS & LA LA - "MELANIN"

LAYTON GREENE - "I CHOOSE"

LIZZO FT. MISSY ELLIOT - "TEMPO"

RAPSODY FT. PJ MORTON - "AFENI"

VIEWER'S CHOICE AWARD

CHRIS BROWN FT. DRAKE - "NO GUIDANCE"

DABABY - "BOP"

FUTURE FT. DRAKE - "LIFE IS GOOD"

MEGAN THEE STALLION FT. NICKI MINAJ - "HOT GIRL SUMMER"

RODDY RICCH - "THE BOX"

THE WEEKND - "HEARTLESS"

BEST INTERNATIONAL ACT

BURNA BOY (NIGERIA)

INNOSS’B (DRC)

SHO MADJOZI (S. AFRICA)

DAVE (U.K.)

STORMZY (U.K.)

NINHO (FRANCE)

S.PRI NOIR (FRANCE)

VIEWERS’ CHOICE: BEST NEW INTERNATIONAL ACT

REMA (NIGERIA)

SHA SHA (ZIMBABWE)

CELESTE (U.K.)

YOUNG T & BUGSEY (U.K.)

HATIK (FRANCE)

STACY (FRANCE)

The 2020 BET Awards will simulcast on Sunday, June 28, at 8 p.m. ET/PT across ViacomCBS networks including BET, BET HER and CBS. In the meantime, watch the video below to see highlights from last year's ceremony.

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