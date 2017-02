2017 State wrestling championships

General admission: $17/$12* per day

5A

2016 TEAM CHAMPION: POST FALLS

98 Pounds

John Kallmeyer (Kuna) vs. Trace Wells (Mountain View)

Caden Hess (Lake City) vs. Victor Melchor (Nampa)

Josh Scott (Columbia) vs. Logan Taylor (Bonneville)

Hunter Chesley (Eagle) vs. Braxton Mason (Post Falls)

Dom Jessos (Coeur d'Alene) vs. Diego Vergara (Madison)

Thomas Miracle (Borah) vs.Matthew Allison (Mountain View)

Noah Gluck (Timberline) vs. Richard Bain (Boise)

Calvin Hewett (Highland) vs. Brelane Huber (Post Falls)

106 Pounds

Trevor Ball (Meridian) vs. Kadin Wheeler (Columbia)

David Curtis (Columbia) vs. Ricardo Alarado (Capital)

Treagan Watson (Highland) vs. Gage Holt (Hillcrest)

Devon Hill (Post Falls) vs. Andrew Sagendorf (Highland)

Justin Hart (Eagle) vs. Conner Druley (Lewiston)

Logan Navarro (Borah) vs. Crit Wilcox (Madison)

Julio Rivera (Kuna) vs. Nolan Munns (Nampa)

Palmer Galloway (Centennial) vs. Hunter Schueller (Coeur d'Alene)

113 Pounds

Ridge Lovett (Post Falls)* vs. Caden Anderson (Capital)

Levi Cluff (Columbia) vs. Jared Rivera (Meridian)

Jacob Krous (Coeur d'Alene) vs. Sebastian Peterson (Borah)

Crayson Burgess (Rocky Mountain) vs. Jordan Grimm (Post Falls)

Derek Ramos (Hillcrest) vs. Davis Dobson (Highland)

JT Newell (Borah) vs. Daniel Ivko (Columbia)

Hans Blanchard (Bonneville) vs. Jett Nelson (Centennial)

Ethan Waldron (Rigby) vs. Kreede Peterson (Kuna)*

120 Pounds

Cade Krishnek (Capital) vs. Diego Selayama-Nava (Mountain View)

Coby Pettyjohn (Coeur d'Alene) vs. Jose Sanchez (Columbia)

AJ Delarosa (Post Falls) vs. Geoffery Dye (Highland)

Galdino Ocampo (Madison) vs. Ashton Manderscheld (Eagle)

Angel Rios (Columbia) vs. Tanner Marley (Bonneville)

Trent Tucker (Centennial) vs. Mysun Mather (Capital)

Parker Bingham (Rocky Mountain) vs. Sam Reese (Coeur d'Alene)

Jasen Smith (Madison) vs. Simeon Howie (Meridian)

126 Pounds

Matt McLeod (Post Falls)* vs. Braeden Morrill (Rocky Mountain)

Joseph Steele (Rigby) vs. Dylan Morgan (Columbia)

Alessio Lemmon (Post Falls) vs. Carson Keller (Highland)

Justin Hurd (Bonneville) vs. Ryan Wilson (Centennial)*

Peter Huntsman (Borah) vs. Sean Ferguson (Capital)

Luke Chapman (Eagle) vs. Anthony Ramirez (Bonneville)

Luke Young (Meridian) vs. Cade Hendren (Lewiston)

Varik Shockey (Boise) vs. Brady Hine (Rocky Mountain)

132 Pounds

Dekker Anderson (Highland) vs. Mitchell Moffat (Coeur d'Alene)

Gavyn Coates (Meridian) vs. Colton Jones (Lewiston)

Kanani Mago (Rigby) vs. Caious Crawford (Madison)

Colby Banister (Borah) vs. Austin Iorga (Capital)

Mathias Delarosa (Post Falls) vs. Austin Baker (Borah)

Aidan Shoup (Mountain View) vs. Tysen Jones (Eagle)

Noah Martin (Capital) vs. Tyson Clark (Madison)

Camren Wilson (Nampa) vs. Kekana Fouret (Columbia)

138 Pounds

Konnor Cordingley (Highland)* vs. London Soper (Rocky Mountain)

Tyrek Mango (Rigby) vs. Paxton Ingram (Madison)

Duncan Miller (Boise) vs. Chris Farnsworth (Post Falls)

Malakai Moyer (Kuna) vs. Chris Velasco (Columbia)

Kade Grigsby (Columbia) vs. Tanner Hutchens (Lewiston)

Andrew Carlyle (Rocky Mountain) vs. Preston Quick (Mountain Veiw)

Adrian Curiel (Meridian) vs. Tanner French (Bonneville)

Jon Ryan (Nampa) vs. Jason Burchell (Post Falls)

145 Pounds

James Fisher (Centennial vs. Caden Cobb (Kuna)

Bridger Morrill (Rocky Mountain) vs. Caleb Twait (Meridian)

Tyler Morris (Post Falls) vs. Cooper French (Bonneville)

Sovan San (Nampa) vs. Luke Miller (Boise)

Max Miller (Rocky Mountain) vs. Masen Andreasen (Kuna)

Max Peressini (Coeur d'Alene) vs. Austin Burrell (Madison)

Tanner Webb (Hillcrest) vs. Dillon Kellar (Colubia)

Kael Anderson (Highland) vs. Braydon Huber (Post Falls)

152 Pounds

Nate Cooper (Rocky Mountain) vs. Klayton Hindberg (Coeur d'Alene)

Devin Smith (Madison) vs. Parker French (Bonneville)

Alex Martinez (Columbia) vs. Camien Weeks (Kuna)

Max Hill (Lewiston) vs. Grant Neukom (Meridian)

Wyatt Shelly (Post Falls) vs. Knox Benjamin (Mountain View)

Sam Findlay (Highland) vs. Manolo Tamez (Nampa)

Mattew Twait (Meridian) vs. Issac Peter (Boise)

Liam Rivera (Columbia) vs. Tyson Ward (Bonneville)

160 Pounds

Jaron Chavez (Centennial)* vs. Liam Shannon (Nampa)

Trygge Jarangin (Bonneville) vs. Sam Cromer (Lewiston)

Cesar Esperze (Meridian) s. Max Anderton (Highland)

Ian McCandless (Borah) vs. Tanner Hughes (Columbia)

Griffin Schoch (Lake City) vs. Andrew Bergey (Boise)

Logan Diem (Meridian) vs. Micah McLeod (Post Falls)

Gable Watson (Centennial) vs. Jacob Alves (Highland)

Alomar Alexandar (Columbia) vs. Austin Ford (Bonneville)

170 Pounds

Nathan Clements (Columbia) vs. Kyle Cook (Lewiston)

Cameron Perrigo (Meridian) vs. Abe Turpen (Capital)

Jaxon Jones (Rocky Mountain) vs. Spencer Winchester (Bonneville)

Isaiah Skinner (Coeur d'Alene) vs. Cedar Miller (Kuna)

Brennan Ray (Eagle) vs. Corbin Black (Kuna)

Seth Machakos (Boise) vs. Matthew Boone (Bonneville)

JC Hiioers (Highland) vs. Trevor Orr (Rigby)

Kahner Hutchens (Lewiston) vs. Mason Smith (Meridian)

182 Pounds

Casey Randles (Coeur d'Alene) vs. Lance Lorang (Lewiston)

Kearn Smith (Bonneville) vs. Tyler Galindo (Highland)

Maxwell Martell (Mountain View) vs. Michael Cox (Columbia)

Joel Kellogg (Kuna) vs. Alex Ojukwu (Boise)

Hayes Neukom (Meridian) vs. Zane Monaghan (Lake City)

Desmon Mondok (Bonneville) vs. Tyler Smith (Columbia)

Rain Forrest (Borah) vs. Nicholas Cobb (Nampa)

Billy Berrett (Madison) vs. Wellington Stephan (Centennial)

195 Pounds

Sullivan Andrus (Bonneville) vs. Trevan Pixley (Lewiston)

Logan Law (Kuna) vs. Carter Boice (Madison)

Carter Anderson (Highland) vs. Braiden Simpson (Capital)

Braden McCormic (Boise) vs. Carson Hopp (Eagle)

Rusty Dan (Lake City) vs. Connor Baum (Kuna)

Davis Steiner (Rocky Mountain) vs. Hans Wichman (Coeur d'Alene)

Cort Erickson (Bonneville) vs. Riley Swank (Boise)

Andrew Drake (Capital) vs. Skylar Hughes (Columbia)

220 Pounds

Alex Marshall (Coeur d'Alene) vs. Tucker Heindel (Kuna)

Gage Tranter (Boise) vs. Isaiah Jacobsen (Rocky Mountain)

Tyrel Clark (Madison) vs. Devin Buckskin (Highland)

Brody Martinez (Borah) vs. Ethan Call (Columbia)

Brad Nossen (Post Falls) vs. Drake Reay (Capital)

Jesus Playas (Bonneville) vs. Cody Cromer (Lewiston)

Bradley Maupin (Centennial) vs. Logan Valadez (Rocky Mountain)

Matt Anderson (Highland) vs. Benjamin Thomsen (Borah)

285 Pounds

Brandon Kipper (Columbia)* vs. Logan Hendren (Coeur d'Alene)

Justin Chase (Lewiston) vs. Joel Bowman (Bonneville)

Bryson Allen (Highland) vs. Marcos Delatorre (Centennial)

Max Moore (Eagle) vs. George Barrera (Borah)

Keeghan Freeborn (Rocky Mountain) vs. Bailey Bringman (Columbia)

Jose Vallejo (Rigby) vs.Randall Hooker (Meridian)

Truman Peterson (Bonneville) vs. Caleb Shutt (Borah)

Zane Lettau (Lake City) vs. Payton Dye (Capital)

4A

2016 TEAM CHAMPION: CALDWELL

98 Pounds

Kase Mauger (Twin Falls) vs. Yanner Korst (Lakeland)

Lana Hunt (Blackfoot) vs. Shane Kimme (Middleton)

Jorsh Ronquillo (Pocatello) vs. Aaron Dodds (Skyview)

Harrison Haller-Cruz (Canyon Ridge) vs. Sam Hyde (Emmett)

Avery Stimpson (Minico) vs. Kobie Jewett (Mountain Home)

Jose Treyes (Jerome) vs. Jonathan Aceves (Vallivue)

Gage Millward (Pocatello) vs. Lanson Abercrombie (Blackfoot)

Jacob Detemple (Burley) vs. Alex Edelblute (Lakeland)

106 Pounds

Joshua Gallup (Skyview)* vs. Issac Fregoso (Canyon Ridge)

Darrin Farnes (Blackfoot) vs. Guillermo Fregoso (Twin Falls)

Dustin Famworth (Mountain Home) vs. Cameron Pailsen (Skyline)

Craig Adams (Caldwell) vs. Troy Morfin (Twin Falls)

Ryeker Andersen (Minico) vs. Christian Sotelo (Caldwell)

Isaiah Segundo (Vallivue) vs. Casey Olesen (Sandpoint)

Riley Reid (Preston) vs. Spencer Smith (Blackfoot)

William Rodriguez (Ridgevue) vs. Sam Edelblute (Lakeland)

113 Pounds

Pierce Mederios (Mountain Home) vs. Mason Bangerman (Sandpoint)

Brigid Shannon (Idaho Falls) vs. Jose Avila (Caldwell)

Genaro Navarro (Skyview) vs. Adran Mandez (Jerome)

Anthony Maldonado (Twin Falls) vs. Travis Woempner (Lakeland)

Cole Trautner (Blackfoot) vs. Blake Beal (Skyview)

Justin Morris (Idaho Falls) vs. Zak Allred (Minico)

Michael Sudweeks (Century) vs. Nick Fernandez (Caldwell)

Jaden Elsing (Twin Falls) vs. William Edelblute (Lakeland)

120 Pounds

Eddie Daniel (Minico)* vs. Randy Rodriguez (Ridgevue)

Chandler Axtell (Lakeland) vs. Armando Juarez (Caldwell)

Gavin Hazell (Mountaian Home) vs. Shane Spence (Moscow)

Landon Evans (Blackfoot) vs. Hunter McCluskey (Mountain Home)

Kade Lincoln (Skyview) vs. Jarrett Grace (Burley)

Tyler Vhurchman (Jerome) vs. Colton Evans (Pocatello)

Rhonin Edwards (Lakeland) vs. Brayden Holmes (Middleton)

Daniel Andrade (Blackfoot) vs. Braeden Dickinson (Canyon Ridge)

126 Pounds

Dante Carreno (Caldwell) vs. Cameron Cole (Skyline)

Cole Massey (Twin Falls) vs. Dallas Mayhew (Mountain Home)

Dallas Anrade (Minico) vs. Austin Despain (Blackfoot)

Kobe Felde (Pocatello) vs. Emmanuel Cerros (Caldwell)

Kanoa Doronio (Mountain Home) vs. Esai Castaneda (Blackfoot)

Fransisco Lara (Canyon Ridge) vs. Kieran Bruns (Bishop Kelly)

Jesse Hay-Smith (Moscow) vs. Cooper Sutton (Vallivue)

Elian Daniel (Minico) vs. Brian Edelblute (Lakeland)

132 Pounds

Monte Zufelt (Emmett) vs. Tucker Hall (Sandpoint)

Ryan Quimby (Lakeland) vs. Andy Lopez (Caldwell)

Tryston Hutchinson (Middleton) vs. Derrek Lindstrom (Pocatello)

Austin Meredith (Minico) vs. Pierce Riendeau (Moscow)

Ralphie Rodriguez (Bishop Kelly) vs. Logan Smith (Canyon Ridge)

Braxton Robison (Blackfoot) vs. Juan Ramirez (Minico)

Harrison Hicks (Pocatello) vs. Ketch Southwick (Jerome)

Cole Harris (Preston) vs. Isamel Cerros (Caldwell)*

138 Pounds

Larry Johnson (Lakeland)* vs. Adam Beck (Blackfoot)

David Seamons (Preston) vs. Chris Mendoza (Skyview)

Jaxon Chapman (Pocatello) vs. Scout Nash (Sandpoint)

Austin Forrest (Ridgevue) vs. Ike Allred (Minico)

Cory Choate (Skyview) vs. Triston Shirley (Canyon Ridge)

James Rydalch (Minico) vs. Jacob Despain (Blackfoot)

Zack Slack (Mountain Home) vs. Derek Christensen (Twin Falls)

Logan Siegford (Lakeland) vs. Christian Hudson (Caldwell)

145 Pounds

Hunter Roubidoux (Pocatello) vs. Tyler Hardin (Mountain Home)

Jakob Murillo (Jerome) vs. Giovanni Roggio (Vallivue)

Boeden Bassett (Blackfoot) vs. Colton Boettcher(Lakeland)

Britton Needham (Moscow) vs. Anthony Rawson (Minico)

Cyrus Salcido (Caldwell) vs. Logan Kelley (Lakeland)

Wyatt Bailey (Emmett) vs. Brian Borden (Minico)*

Braxton Staples (Pocatello) vs. Keenan Palmer (Canyon Ridge)

Keaton Cushman (Skyline) vs. Brandon Gonzalez (Caldwell)

152 Pounds

Ezekial Williamson (Jerome)* vs. Drake Nabinger-Villar (Emmett)

Kinardo Campos (Minico) vs. Trey Worthington (Blackfoot)

Preston Bunty (Sandpoint) vs. Ian Booth (Vallivue)

Clynt Kirby (Pocatello) vs. Dylan Park (Mountain Home)

Tevin Sio (Caldwell) vs. Issac Stone (Moscow)

Bryon Bailey (Jerome) vs. Andrew Myers (Skyline)

Nick Chappell (Blackfoot) vs. Chris Doiron (Bishop Kelly)

Ishmael Staples (Pocatello) vs. Koy Meredith (Minico)

160 Pounds

James Anderson (Minico) vs. Hyrum Hunsaker (Sandpoint)

Colton Mowrey (Pocatello) vs. Luke Lopez (Caldwell)

Kyle McClure (Canyon Ridge) vs. Thomas Vaanderen (Emmett)

Merritt Howell (Twin Falls) vs. Alex Castro (Mountain Home)

Tanner Tinsley (Pocatello) vs. Isaiah Fleck (Sandpoint)

Benjamin Ditton (Century) vs. Jake Beitia (Middleton)

Seth Vaughn (Jerome) vs. Payton Woodland (Blackfoot)

Easton Berret (Preston) vs. Ben Solis (Caldwell)

170 Pounds

Ben Seamons (Preston) vs. Carlos Flores (Caldwell)

Alejandro Luna (Jerome) vs. Jayden Sexton (Mountain Home)

Andrew Webster (Sandpoint) vs. Jayden Paul (Pocatello)

Joshua Barrell (Bishop Kelly) vs. Kendall Peterson (Minico)

Tommy Trumbo (Twin Falls) vs. Nathan Undjhem (Blackfoot)

Noah Jaeckels (Caldwell) vs. Matthew DeSeimone (Jerome)

Mahdin Soicic (Canyon Ridge) vs. Enrique Cook (Skyline)

Andrew Schwendiman (Moscow) vs. Kash Anderson (Bishop Kelly)

182 Pounds

Brennan Lucarelli (Middleton) vs. Nathanael Dansereau (Lakeland)

Brady Wood (Ridgevue) vs. Ben Andrus (Jerome)

Brian Jackson (Pocatello) vs. Kai Garcia (Canyon Ridge)

Joe Senn (Bishop Kelly) vs. Owen Stebbin (Sandpoint)

Zachary Borrayo (Jerome) vs. Logan Sandal (Emmett)

Neil Benoit (Preston) vs. Caleb Couch (Moscow)

Jesus Venegas (Skyline) vs. Elijah Becker (Caldwell)

Angel Vasquez (Idaho Falls) vs. Boe Boston (Minico)

195 Pounds

Jared Walker (Lakeland)* vs. Sabin Wardle (Blackfoot)

Stuart Shoemaker (Bishop Kelly) vs. Efrain Conteras (Twin Falls)

Todd Payne (Idaho Falls) vs. Keir Garcia (Canyon Ridge)

Jade Barendregt (Minico) vs. Luis Salas (Caldwell)

Jake Stone (Bishop Kelly) vs. Tyler Mabey (Burley)

Calum Wilcox (Sandpoint) vs. Tony Kissinger (Jerome)

Leo Gonzalez (Caldwell) vs. Wyatt Olson (Pocatello)

Hayden Keierleber (Mountain Home) vs. Nathan Sargent (Blackfoot)

220 Pounds

Triden Mitchell (Caldwell) vs. Zach Alamillo (Sandpoint)

Isalas Ramirez (Idaho Falls) vs. Nathan Maxfield (Canyon Ridge)

Pedro Galvan (Skyview) vs. Rockhard Waters (Twin Falls)

Alex Apel (Century) vs. Owen Rockwood (Skyview)

Trvais Mitchell (Caldwell) vs. Mauricio Gonzalez (Century)

Fernando Luna (Jerome) vs. Adam Wallace (Moscow)

Asher Galbraith (Lakeland) va. Jaxon Northcraft (Vallivue)

Regan Strunk (Minico) vs. Jake Stewart (Blackfoot)

285 Pounds

Michael Easterling (Canyon Ridge)* vs. Lucas Gardner (Lakeland)

Joshua Seamons (Preston) vs. Juan Rangel (Mountain Home)

Juan Ruiz (Minico) vs. Colby Farar (Ridgevue)

Ben Rosenhoover (Century) vs. Chandler Collins (Canyon Ridge)

Pat Coulter (Moscow) vs. Zach Ramos (Caldwell)

Chance Weber (Century) vs. Scott Rudder (Skyview)

Austin Hatch (Twin Falls) vs. Tyler Hunt (Preston)

Nathan Rivera (Jerome) vs. Jonathon Kaiser (Mountain Home)

3A

2016 TEAM CHAMPION: SNAKE RIVER

98 Pounds

Taylor Bush (Kellogg) vs. Sylais York (Weiser)

Timothy Price (Sugar-Salem) vs. Carson Hamsley (Marsh Valley)

Justin Martin (Snake River) vs. Kiana Larson (Timberlake)

Harley Skelly (Fruitland) vs. Fabian Chacon (Snake River)

Jackson Rudki (Parma) vs. Parker Bleggi (Teton)

Brayden Herbert (Timberlake) vs. Conor Marsh (Weiser)

Kyle DeRoache (Shelley) vs. Carver Copley (Bonners Ferry)

Davin Rowland (Buhl) vs. Jonathan Marin (Sugar-Salem)

106 Pounds

Destin Summers (Snake River)* vs. Garrett Beagley (Sugar-Salem)

Blaine Wiggins (Filer) vs. Ander Barbot (Weiser)

Isaiah Evans (Timberlake) vs. Angelo Ward (Fruitland)

Conner Scholes (Teton) vs. Garrett Hinkley (Weiser)

Logan Tingey (Sugar-Salem) vs. Eric Gutierrez (Buhl)

Miguel Medrano (Fruitland) vs. Beau Hackworth (South Fremont)

Edward Pastor (Filer) vs. Ben Tadlock (Bonners Ferry)

Jaxon Burke (Snake River) vs. Hunter Hill (Teton)

113 Pounds

Darrick Stacey (Shelley) vs. Jordyn Jenkins (Parma)

Robert Sudderth (Weiser) vs. Tyler Beazer (Bonners Ferry)

Jonah Bacon (Kimberly) vs. Braden Gines (Marsh Valley)

Wesley Kliegl (Buhl) vs. Dalton Amzen (Fruitland)

Dylan Glider (Sugar-Salem) vs. Kolton Carter (Snake River)

David Tennant (Buhl) vs. Juddson Hall (Kellogg)

Brandon Downs (Priest River) vs. Colton Ward (Shelley)

Jorge Vega (Homedale) vs. Easton Banta (South Fremont)

120 Pounds

Martin Flores (Parma) vs. Scott Hansen (Marsh Valley)

Louis Powell (Timberlake) vs. Kolten Burk (Kimberly)

Christian Lamb (Shelley) vs. Chance Hayball (Fruitland)

Adam Mings (Buhl) vs. Caleb Norman (Sugar-Salem)*

Sway Cook (Snake River) vs. Ethan Jerome (Timberlake)

Jeremy Henndon (Payette) vs. Slade Peyman (Buhl)

Trenton Hackworth (South Fremont) vs. Alex Raby (Weiser)

Nathan Nelsen (Priest River) vs. Tanner Klingler (Teton)

126 Pounds

Riley Hallett (Kimberly) vs. Rojelio Morado (Payette)

Cesar Tavarez (South Fremont) vs. Tate Benson (Snake River)

Jace Hughes (South Fremont) vs. Matthew Morris (Weiser)

Denton Eby (Bonners Ferry) vs. Dabid Romero (Gooding)

Boden Huffaker (Fruitland) vs. Jesse Campbell (Kellogg)

Alfredo Rodriguez (Snake River) vs. Sheldon Gentry (Parma)

Cooper Lish (Marsh Valley) vs. Manuel Naccarato (Priest River)

David Razo (Buhl) vs. Denton Moulton (Teton)

132 Pounds

Caleb Call (Shelley)* vs. Austin Stepro (Kellogg)

Jaeger Rose (Homedale) vs. Thomas Henderhan (Filer)

David Wall (Fruitland) vs. Eddie Salas (Buhl)

Russell Adkins (American Falls) vs. Paul Pickering (Sugar-Salem)

Colt Pavlis (Marsh Valley) vs. Jeb Johnson (Weiser)

Taylor Balmforth (Shelley) vs. Riley Dement (Priest River)

Rafael Camacho (Parma) vs.Jakob O'Hanlan (Timberlake)

Josiah Schroeder (Kimberly) vs. Seth Price (Sugar-Salem)

138 Pounds

Sammy Eckhart (Fruitland)* vs. Tanner Cochrane (Priest River)

Bridger Weston (Teton) vs. Chase Wingfield (Buhl)

Austin Wilhite (Teton) vs. Tristan Orgill (Marsh Valley)

Caleb Miller (Timberlake) vs. Berke Walker (Weiser)

Carson Schvaneveldt (Kimberly) vs. Alex Bruffett (Payette)

Rogelio Caldera (Snake River) vs. Colby Ingram (Sugar-Salem)

Mason Eby (Bonners Ferry) vs. Brody von Bresthorst (Weiser)

Trieg Christensen (Buhl) vs. Boone Giulio (American Falls)*

145 Pounds

Tanner Figueroa (Kellogg) vs. Anibal Barragan (Buhl)

Jordan Stell (Parma) vs. Kaleb Chandler (Marsh Valley)

Tyler Clements (Gooding) vs. Aliczander Challis (Shelley)

Hunter DeRize (Teton) vs. David Perez (Weiser)

Braxton Balmforth (Shelley) vs. Larry Naccarato (Priest River)

Samuel Ovideo (Buhl) vs. Corey Eckhart (Fruitland)

Kayde Herbert (Timberlake) vs. Peter Witworth (Marsh Valley)

Izaiha Demoulin (Payette) vs. Michael Coy (Kimberly)

152 Pounds

Jesse Camacho (Parma) vs. Joey Follini (Timberlake)

Dax Gibsion (Marsh Valley) vs. Shane Keller (Homedale)

Ace Christensen (Sugar-Salem) vs. Roy Newberry (Buhl)

Hunter O'Berg (Kimberly) vs. Hunter Bisaro (Kellogg)

Ben Hale (Teton) vs. Hugo Hernandez (Buhl)

Dre Salinas (Parma) vs. Tristen Hutchings (Snake River)

Kaden Fager (Weiser) vs. Spencer MacDonald (Priest River)

Alan Palmer (Kimberly) vs. Conner Wood (Sugar-Salem)

160 Pounds

Noah Jamison (Priest River) vs. Tristan Olson (South Fremont)

Juan Alba (Payette) vs. Broddy Cunningham (Kimberly)

Sean England (Snake River) vs. Anthony Noto (Kellogg)

Nathan Pauls (Gooding) vs. Wolf Bennion (Sugar-Salem)

Joel Padilla (Homedale) vs. Thor Aagard (Marsh Valley)

Jesse Sandelin (Bonners Ferry) vs. Browning Bennion (Sugar-Salem)

Nick Riddell (Weiser) vs. Jake Hardy (Kimberly)

Gabe Butler (Shelley) vs. Cameron Russell (Fruitland)

170 Pounds

Sawyer Hobbs (South Fremont) vs. Collins Worlton (Marsh Valley)

Kevin Bravo (Weiser) vs. Connor Yanez (Timberlake)

Jeff Sammon (Shelley) vs. Canaan Bourcy (Fruitland)

Dan Harris (Kimberly) vs. Trevor Rusho (Priest River)

Ceaton Howell (Snake River) vs. John Huston (Weiser)

Skyler Moore (Filer) vs. Cameron Heneshy (American Falls)

Eduardo Valadez (Payette) vs. Colby Ballard (Kellogg)

Chris Fullmer (Teton) vs. Theron Christensen (Buhl)

182 Pounds

Jonathon Fagen (Fruitland)* vs. Ty Belnap (Snake River)

Carlos Flores (Shelley) vs. Josh Coombes (Priest River)

River Hammett (Filer) vs. Keegan Kearsley (Teton)

Robert Nix (Homedale) vs. Wyatt Kearn (American Falls)

Diego Pena (Shelley) vs. Issac Morado (Payette)

Daniel Loera (Gooding) vs. Aaron Reyes (Priest River)

Ryan Leverenz (Weiser) vs. Jace Hansen (Sugar-Salem)

Tanner Branson (Marsh Valley) vs. Mark Poehler (Buhl)

195 Pounds

Payson Anderton (Snake River)* vs. Tanner Batton (South Fremont)

Braulio Viveros (Weiser) vs. Zane Morris (Shelley)

Kael Wasden (Sugar-Salem) vs. Pacen Pluid (Bonners Ferry)

Cody Murphy (Fruitland) vs. Caden May (Marsh Valley)

Eric Collins (Fruitland) vs. AJ Dominquez (Buhl)

Juan Mata (American Falls) vs. Fabian Morillon (South Fremont)

Nathan Ueltzen (Weiser) vs. Brady Jerome (Timberlake)

Michael Malcolm (Shelley) vs. Matt Varelman (Bonners Ferry)

220 Pounds

Alex Barbion (Payette) vs. Elliott (Whitting (Gooding)

Austin Serrano (Kellogg) vs. Darrian Hoobery (Weiser)

Shad Foster (Shelley) vs. Dustin Carlson (Timberlake)

John Blair (American Falls) vs. Joey Mockler (South Fremont)

Alan Moulton (Teton) vs. Lance Montross (Marsh Valley)

Kenyon Butler (Shelley) vs. Brisyn Cutburth (Fruitland)

Kaleb Johnson (Kellogg) vs. Danny Camacho (Parma)

Mangus Olsen (Snake River) vs. Michael Needham (Gooding)

285 Pounds

Jake McGinnis (Gooding) vs. Jordan Dodge (South Fremont)

Brian Jackson (Parma) vs. Ronny Craig (Bonners Ferry)

Larry Hubler (Snake River) vs. Cesar Salas (Buhl)

Samuel Hernandez (Priest River) vs. Ricky Sandoval (Weiser)

Jon Ingram (Fruitland) vs. Cordell Ashcraft (South Fremont)

Samuel West (Snake River) vs. Houston Bartlett (Kellogg)

Antonio Godina (Parma) vs. Rodrigo Romero (Gooding)

Reise Peightah (Timberlake) vs. Kenneth Copley (Sugar-Salem)*

2A

2016 TEAM CHAMPION: RIRIE

98 Pounds Brendan Rice (New Plymouth) vs. Kevin Blunck (West Jefferson) Boyd Griffiths (Soda Springs) vs. Troy Bruce (Salmon) Andrew Anderson (Ririe) BYE Keggin Gunter (North Gem) vs. Kie Brown (Melba) Tanner Smith (Ririe) BYE Myles Hanson (St. Maries) vs. Kyle Skinner (Bear Lake) Tyler Sessions (North Fremont) vs. Dan Kaelin (Melba) Logan Reed (Challis) vs. Riggin Smith (Malad) 106 Pounds Daniel Holmquist (Bear Lake) BYE* Jon Anderson (Declo) vs. Stetson Machen (Ririe) Nathaniel Nesbitt (New Plymouth) vs. Cash Spencer (Grace) Cole LaMoure (Salmon) vs. James Clark (Potlatch) Cameron Williams (Melba) vs. Ammon Holmquist (Bear Lake) Austin McKinnon (Wallace) vs. Dakota McIntosh (Salmon) Braden Chaafin (Gelnns Ferry) vs. Kelby John (Soda Springs) Wilder Cross (Clearwater Valley) vs. Riggin Vadnais (West Jefferson) 113 Pounds Dawson Barfuss (North Gem) vs. Johnathon Balnap (West Jefferson) Talon Johnson (West Jefferon) vs. Austin Barker (Declo) Jacob Pilgrim (North Fremont) vs. Kyle Slagle (New Plymouth) Erick Koellen (Oakley) vs. Michael Barfuss (North Gem) Ty Redick (Challis) vs. Justin Ineck (Marsing) Ammon Nelson (North Fremont) vs. Caden Crider (Declo) Ben Velazco (Aberdeen) vs. Mike MacMeniman (Kamiah) Russell Peterson (Malad) vs. Cahl Williams (Salmon) 120 Pounds Kade Bruno (Challis) vs. JD Atkinson (Malad) Nicholas Perkins (Raft Ririe) vs. Chris Claypool (New Plymouth) Hsee Hsee (New Plymouth) vs. Trysten Lockridge (St. Maries) Cameron Bailey (Soda Springs) vs. Tyson Thacker (Ririe) James Rindlisbaker (North Gem) vs. Gage Cooley (McCall-Donnelly) Alfredo Gonzalez (Kamiah) vs. Jayce Giampedraglia (Challis) Zach Matthews (Wendell) vs. Gavin Brito (North Gem) Trey Welker (North Fremont) vs. Aurelio Morales (Orofino) 126 Pounds Jake Kesi (Salmon) vs. Micah Curtis (Melba) Anthony Garza (Aberdeen) vs. Christian Fabbi (Clearwater Valley) Dale Schoth (Wendell) vs. Tanner Davis (McCall-Donnelly) Connor Born (Salmon) vs. Chance Williams (North Gem) Brytton Moon (Ririe) vs. Matt Morris (St. Maries) Raphael Roque (Wendell) vs. Chet Beard (Bear Lake) Eric Lenz (St. Maries) vs. Gabriel Brito (North Gem) Chandler Wells (Declo) vs. Joe Rice (New Plymouth)* 132 Pounds Bracken Anderson (Grace) vs. Dakota Peterson (Challis) Hunter Beus (New Plymouth) vs. Roberto Ramirez (Glenns Ferry) Sam Mitton (Oakley) vs. Adonis Stelzried (Marsing) Hayden Villa (St. Maries) vs. Chet Potter (Malad) Deveon Rodriguez (New Plymouth) vs. Spencer Anderson (Raft River) Shaun Anderson (St. Maries) vs. Bruin Bradshaw (Challis) Dawson Harris (Orofino) vs. Skylar Koyle (Oakley) Spencer Ward (West Side) vs. Tyler Criddle (Ririe)

138 Pounds Cade Horn (Shoshone) vs. Tucker Baker (McCall-Donnelly) Skyler Olsen (Clearwater Valley) vs. Dannis Jam Lanier (Challis) Britton Bedke (Oakley) vs. C.J. Frye (Ririe) Gage Mitchell (St. Maries) vs. Carson Beck (Aberdeen) Riggen Cordingley (North Fremont) vs. Bailey Clark (Potlatch) Brock Ball (Grace) vs. Tony Marino (Declo) Jake Svedin (Melba) vs. Hayden Kish (Marsing) Dillon Clark (Soda Springs) vs. Cpry Anderson (Ririe) 145 Pounds Rustin Rinderknecht (Ririe) vs. Kade Toribau (Oakley) Abel Torres (Aberdeen) vs. Tanner Schmidt (Potlatch) Jed Lowen (McCall-Donnely) vs. Rod Newman (Declo) Junior Sua (Malad) vs. Ty Eliason (West Jefferson) Frankie Zumwalt (Grangeville) vs. Garrett Jensen (Ririe) Hank Svedin (Melba) vs. Hayden Hunt (Bear Lake) Joseph Ineck (Marsing) vs. Brian Rios (Declo) Gage Norton (St. Maries) vs. Colton Clemens (Firth) 152 Pounds Cooper Erickson (Challis) vs. Beau Southern (Raft River) Levi Martin (Melba) vs. Stetson Cewdson (Wallace) Jesse Clearwater (Oakley) vs. Brandon Pestana (Challis) Josiah Campbell (New Plymouth) vs. Mazen Smith (Malad) Kodi Burk (Valley) vs. Braxton Stewart (Bear Lake) Tristem Biedsoe (Grangeville) vs. Tyler Ker (Ririe) Tuff Bentz (McCall-Donnelly) vs. Carlos Gastelum (Glenns Ferry) Brandon Smith (Grace) vs. Dylan Edwards (St. Maries) 160 Pounds Pete Bradshaw (Challis0 vs. Ty Dominguez (Clearwater Valley) Taythen Larson (Declo) vs. Taylor Adams (Soda Springs) Caden Hall (St. Maries) vs. Dawson Walker (Marsing) Beau Thueson (Ririe) vs. Sam Keller (West Side) Kenon Brown (Potlatch) vs. Jeremy Slagle (New Plymouth) Jaxson Douglas (Oakley) vs. Cody Weeks (Malad) Oscar Gonzales (Marsing) vs. Trey Yearsley (Ririe) Devan Morrison (Glenns Ferry) vs. Carson Morrow (Clearwater Valley) 170 Pounds Jordan Sharp (North Fremont) vs. Jacob Thompson (Declo) Cobe Williams (New Plymouth) vs. Trey Peck (Aberdeen) Brandon Wood (Ririe) vs. Tater Bentz (McCall-Donnelly) Jeremiah Hansen (Soda Springs) vs. Chad Dickerson (St. Maries) Traven Hansen (Raft River) vs. Jaden Kinney (Marsing) Perrin Gundersen (Grace) vs. Taylor Roy (Clearwater Valley) Lane Schilling (Clearwater Valley) vs. Hayden Hood (North Fremont) Keyton Cook (Glenns Ferry) vs. Trenton Thompson (North Gem) 182 Pounds Tyler Mathews (Declo) vs. Kamden Bean (Ririe) Kyle Heuth (Clearwater Valley) vs. Scott Carr (McCall-Donnelly) Lincoln Skinner (Grace) vs. Wyatt Huston (Salmon) Tristen Grush (Raft River) vs. Jace Perrin (Prairie) Dallin Beus (New Plymouth) vs. Anthony Hall (Wendell) Peyton Whipple (Kamiah) vs. Chris Gundersen (Ririe) Darren Tapp (Malad) vs. Brayden Dunn (Melba) Rhatt Peck (Aberdeen) vs. Jakob Plummer (Challis) 195 Pounds Layton Paul (Potlatch) vs. Blaine Amar (Challis) Jace Watson (New Plymouth) vs. Tyler Lusk (Bear Lake) Tyson Eastman (McCall-Donnelly) vs. Noah Kaschmitter (Grangeville) Blayne Perez (Raft River) vs. Mackray Sullivan (West Jefferson) MARK McGregor (Grace) vs. Quenton Tappana (Ririe) Carson Webecke (Malad) vs. George Bolling (Orofino) Sy Osterhout (Declo) vs. Gage Cussins (Melba) Shawn Phillips (Aberdeen) vs. Bryhton Harris (Ririe) 220 Pounds Rhett Daniels (Malad) vs. Taylen Grush (Raft River) Jace Smith (Soda Springs) vs. Kelton Saad (Potlatch) Dawson Osterhout (Declo) vs. Kade Ketola (Clearwater Valley) MaKay Terry (West Jefferson) vs. Brandon Stump (Orofino) Trae Dominguez (Clearwater Valley) vs. Jacob Housley (Spda Springs) Adam Tellez (Glenns Ferry) vs. Chase Yearsley (Ririe) Connor Gunderson (Grace) vs. David Pike (Oakley) Cole Berrett (Firth) vs. Mason Hall (Marsing) 285 Pounds Bryson Robinson (Declo) vs. Justin Partain (Grace) Myles Hayman (Wallace) vs. Gabe Pancheri (West Jefferson) Austin Atkinson (Malad) vs. Ty Bahem (Melba) Trinity Duncan (Firth) vs. Caleb Breedlove (Orofino) Keiran Owens (Clearwater Valley)* vs. Spencer Watson (Aberdeen) Koy Muir (Declo) vs. Mitchell Olsen (Melba) Cody Gludt (Troy) vs. Hunter Bybee (Soda Springs) Jordan Kelley (Wendell) vs. Tristin Wright (West Jefferson)

*Defending state champion

