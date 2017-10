Mini Sweet Pepper Pizza Bites (Photo: KTVB)

INGREDIENTS

Mini sweet peppers

Pizza sauce

Mozzarella cheese

Any toppings you wish! (I used turkey pepperoni!)

HOW TO PREPARE

Cut mini peppers in half, remove all seeds

Add pizza sauce inside pepper, followed by mozzarella cheese

Add toppings

Broil on high for 3-4 min.... Enjoy!



